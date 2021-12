29.12.2021 h 11:00 commenti

Tragedia a San Paolo, 59enne trovato impiccato in casa

Sono stati i familiari a fare la terribile scoperta prima dell'alba di stamani. Inutile l'intervento dei soccorritori della Croce d'Oro. Sul posto anche la polizia

Tragedia, prima dell'alba di stamani 29 dicembre, in via Ottavio Rinuccini a San Paolo. Un uomo di 59 anni, di nazionalità cinese, è stato trovato dai familiari impiccato all'interno della sua casa. Immediato l'allarme al 118 che, poco prima delle 6, ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce d'Oro. Purtroppo per l'uomo non c'era più niente da fare e i soccorritori hanno dovuto solo accertarne la morte. In via Rinuccini è arrivata anche la polizia con le Volanti e la Scientifica. Dagli accertamenti fatti, è stata esclusa ogni altra ipotesi che non fosse quella di un gesto volontario. Al momento non è chiaro cosa possa aver spinto il 59enne a togòliersi la vita. Non sarebbero stati trovati biglietti e anche i familiari non avrebbero fornito elementi utili. Il magistrato di turno, subito avvertito dai poliziotti, ha deciso di non procedere ad ulteriori indagini e ha liberato la salma senza disporre l'autopsia.

Edizioni locali collegate: Prato

