Tragedia a Rosignano, muore il presidente dell’Arci Enrico Cavaciocchi stroncato da un malore

Aveva 64 anni e da oltre cinque guidava l’associazione pratese. Stamani si è sentito male mentre percorreva la vecchia Aurelia in bici, una delle sue grandi passioni

Cavaciocchi all’incontro di ieri al circolo di Paperino

Il presidente dell’Arci Enrico Cavaciocchi è morto stamani, 14 maggio, dopo essere caduto dalla bici mentre percorreva la vecchia via Aurelia, all'ingresso di Rosignano. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118 che ha attivato anche l’elisoccorso, poi fatto rientrare. Non risultano altri mezzi coinvolti. È molto probabile che Cavaciocchi abbia accusato un malore che ne ha causato la caduta. Aveva 64 anni. La notizia si è diffusa a macchia d’olio in città dove Cavaciocchi era apprezzatissimo per il suo impegno nell’associazionismo e nell’Arci che presiedeva da circa cinque anni dividendosi tra il lavoro di architetto e l’amore per la rete dei circoli. Solo ieri aveva partecipato alla presentazione dell’ultimo libro di Iacopo Melio al circolo di Paperino. Poi era partito per il mare per passare un fine settimana di relax nell’abitazione della compagna. Senza rinunciare a una pedalata sulla sua amatissima bici. Una passione a cui non poteva rinunciare.

Tra i primi ad apprendere la tragica notizia è stato Massimo Chiarugi del circolo di Viaccia, tesoriere Arci e suo braccio destro: “Per me era come un fratello. Non posso ancora crederci. Tempo fa, proprio in bici, non si era sentito bene. Aveva fatto tutti i controlli e non era emerso niente. Ora questa notizia mi lascia sotto choc. Non so come faremo senza di lui, il suo entusiasmo e il suo impegno”.

Forte commozione è stata espressa dal sindaco Matteo Biffoni anome di tutta la giunta: “Una notizia che ci lascia attoniti, se ne va un amico della città e del territorio. In questo momento non ci sono parole, c'è spazio solo per il dolore. Ci stringiamo con grandissimo affetto alla sua famiglia".

Anche la Provincia, con il presidente Francesco Puggelli, esprime il suo dolore per la perdita di Cavaciocchi: "Enrico Cavaciocchi ha sempre messo tutto il suo cuore e la sua passione a servizio di Prato. Il modo migliore per ricordarlo sarà onorare il suo esempio".

