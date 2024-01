29.01.2024 h 15:30 commenti

Tragedia a Poggio, pensionato si toglie la vita con un colpo di pistola

A dare l'allarme ai numeri di emergenza è stato un familiare ma per l'anziano non c'è stato niente da fare. Sul posto 118 e carabinieri

Tragedia oggi, 29 gennaio, a Poggio a Caiano. Un pensionato si è tolto la vita sparandosi nella propria abitazione con la pistola che deteneva regolarmente. A trovare il corpo privo di vita è stato un familiare che ha subito dato l'allarme. Sul posto è sopraggiunta un'ambulanza inviata dal 118 ma per l'anziano non c'è stato niente da fare e al medico non è restato che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri per accertare la dinamica dei fatti. Sulla natura di quanto accaduto non ci sarebbero dubbi. Si è trattato di un gesto disperato legato alle condizioni di salute del pensionato.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

