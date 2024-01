17.01.2024 h 16:49 commenti

Tragedia a Poggio a Caiano, il figlio investe e uccide il padre facendo retromarcia con il furgone

E' successo nella tarda mattinata di oggi in via Melani. Inutili i tentativi di soccorso, l'uomo è morto poco dopo a Careggi. La Procura ha disposto il sequestro del furgone. Indagini affidate alla polizia municipale

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 17 gennaio, a Poggio a Caiano in via Melani. Un quarantunenne ha investito accidentalmente il padre, Giuseppe Costantino, mentre faceva marcia indietro con il suo furgone. L'uomo, 69 anni di Prato, è morto poco dopo all'ospedale fiorentino di Careggi dove è stato portato in condizioni disperate dall'ambulanza della Misericordia di Poggio a Caiano.

L'allarme ai numeri di emergenza è scattato alle 12.30. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco per aiutare i sanitari a recuperare il corpo dell'uomo finito sotto il furgone.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Purtroppo la corsa in ospedale, si è conclusa nel peggiore dei modi. Il 41enne è corso a Careggi dal padre e dopo averne appreso il decesso è finito sotto choc. Una disperazione doppia per questa sfortunatissima famiglia, segnata per sempre da questa tragedia. La Procura ha affidato le indagini alla polizia municipale e ha disposto il sequestro del furgone. Secondo quanto appreso, sembra che padre e figlio, entrambi di Prato, fossero diretti alla carrozzeria di via Melani a Poggio a Caiano. Una volta sul posto, il 69 è sceso dal furgone. Nel fare manovra a marcia indietro, il figlio non ha visto il padre e lo ha preso in pieno. La dinamica precisa è comunque in corso di ricostruzione da parte della Municipale.





