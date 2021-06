04.06.2021 h 03:48 commenti

Tragedia a Oste, omicidio-suicidio in un appartamento in via Pomeria

Le vittime sono due uomini di 60 e 80 anni. I vicini di casa hanno chiamato i carabinieri dopo aver sentito tre colpi di pistola. Indagini in corso per accertare il movente. I due sarebbero parenti

I corpi senza vita di due uomini di 60 e 80 anni sono stati trovati nella tarda serata di ieri, giovedì 3 giugno, in un’abitazione in via Pomeria 45 a Oste. L’ottantenne, Giacomo Pusceddu, originario della Sardegna ma da anni residente a Montemurlo, viveva da solo nell’appartamento nel quale si è consumato quello che per gli investigatori sarebbe un omicidio-suicidio. Sull’identità dell’altra vittima sono in corso ulteriori accertamenti e al momento viene mantenuto il riserbo; secondo i pochi elementi trapelati, potrebbe trattarsi di un parente dell’anziano. L’allarme è stato dato ai carabinieri intorno alle 22 dai condomini del palazzo - tutte famiglie straniere - che hanno sentito tre colpi di pistola. I due cadaveri sono stati trovati tra la porta di ingresso dell’appartamento e il pianerottolo. Accanto ai corpi è stata trovata una pistola Beretta, regolarmente denunciata e, pare, di proprietà del sessantenne. Secondo una primissima ipotesi, sarebbe stato lui ad uccidere Pusceddu e poi a rivolgere l’arma contro se stesso. Indagini in corso per accertare il movente alla base della tragedia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Prato e di Montemurlo, i carabinieri della Scientifica, il sostituto Lorenzo Boscagli, il medico legale Brunero Begliomini e una pattuglia della Municipale. Il colonnello provinciale, Francesco Zamponi, e il comandante di Montemurlo, Quintino Preite, hanno coordinato le prime fasi dell’intervento. Identificati tutti gli abitanti del palazzo che nella giornata di oggi saranno sentiti per capire se prima dei tre colpi di pistola abbiano sentito urla o rumori provenire dall’appartamento o se abbiano notato la presenza di qualcuno nei momenti immediatamente precedenti al fatto o anche nei giorni scorsi. Il sostituto Boscagli ha chiesto agli investigatori di verificare la presenza di telecamere nella zona così da poter ricostruire i movimenti di Pusceddu e dell’altra vittima e, eventualmente, di altre persone. Sequestrati i telefonini dei due uomini: dal loro esame potrebbero spuntare elementi in grado di spiegare il motivo di quanto successo. In via Pomeria è arrivato anche il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai: “Conoscevo di vista Pusceddu - ha detto - era l’unico inquilino italiano in questo palazzo. Mi auguro che gli inquirenti possano spiegare quanto prima cosa è accaduto. Un fatto di sangue scuote sempre la comunità, non è mai facile affrontare certe situazioni”. I corpi dei due uomini sono stati trasferiti dalla Misericordia di Prato al reparto di Medicina legale dell’ospedale di Pistoia per l’autopsia che spiegherà la dinamica dell’omicidio-suicidio. Conferme a questa ipotesi arriveranno dall’esame che i carabinieri della Scientifica hanno effettuato sui due corpi per rilevare residui di sparo. nt

Edizioni locali collegate: Montemurlo

