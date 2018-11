15.11.2018 h 20:36 commenti

Tragedia a Montemurlo: ucciso da un malore mentre è alla guida della sua auto

La vittima aveva 67 anni e stava percorrendo via Scarpettini quando ha sbandato ed è finito contro una vettura in sosta. Dagli accertamenti sembra che l'incidente sia stato conseguenza del malore

Ha avuto un malore mentre era alla guida della sua Panda ed è finito contro un'auto in sosta. Purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. E' morto così, alle 17.25 di oggi 15 novembre, un uomo di 67 anni, Guido Vannucci, residente a Montale. La tragedia è successa in via Scarpettini all'altezza di via Prato.

L'uomo è stato prontamente soccorso ma è deceduto poco dopo. Sul posto la polizia municipale di Montemurlo e la Croce d'Oro di Maliseti. I vigili stanno vagliando le testimonianze dell'automobilista che seguiva la Panda, che sembrano confermare l'ipotesi del decesso avvenuto per malore. Il magistrato di turno ha disposto la restituzione immediata della salma ai familiari senza disporre ulteriori esami.

A Montemurlo già sabato scorso era avvenuto un fatto simile che aveva visto coinvolto un uomo di 92 anni, deceduto in seguito a malore in zona Guzzano Javello, quando la sua auto era finita in una scarpata, ferendo anche la moglie che era con lui.