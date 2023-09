03.09.2023 h 11:27 commenti

Tragedia a Montemurlo, muore bambino dopo incidente in casa

La chiamata al 118 è arrivata attorno alle 22 di ieri. Il piccolo è arrivato in condizioni disperate al Santo Stefano e poi è stato trasferito al Meyer dove è morto

Tragedia ieri notte, 2 settembre, in un’abitazione in via Rubicone a Montemurlo. Un bambino italiano di 18 mesi ha riportato un gravissimo trauma cranico dopo essere rimasto schiacciato da alcuni pannelli in cartongesso che erano stati appoggiati da una parte per effettuare dei lavori. E' andato in arresto cardiaco e dopo essere stato rianimato dal medico e dal l’infermiere dell’automedica intervenuta sul posto, è stato portato al Santo Stefano in condizioni disperate. I sanitari pratesi hanno subito deciso il trasferimento al pediatrico Meyer di Firenze dove è morto poco dopo.Sul posto stanno operando i carabinieri di Montemurlo coordinati dalla Procura. Il riserbo da parte degli inquirenti sulle cause della tragedia al momento è massimo. È certo però che si tratti di una disgrazia. Nelle prossime ore saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso e disposta l’autopsia. La tragedia sarebbe avvenuta sotto gli occhi della madre, sanitaria che lavora al Santo Stefano come il marito. È stata lei a dare l’allarme al 118.Il sindaco Simone Calamai e tutta l'amministrazione comunale si stringono in segno di cordoglio ai genitori e alla famiglia del piccolo. " È una tragedia che tocca nel profondo tutta la comunità montemurlese.- dice il sindaco Calamai- Una morte assurda che lascia sgomenti. A nome del Comune di Montemurlo e di tutta la nostra comunità esprimo la mia vicinanza alla famiglia del piccolo ed esprimo le più sentite condoglianze".