05.07.2020 h 12:36

Tragedia a Montemurlo, 52enne trovato impiccato ad un albero in un giardino

Il 118 ha inviato le ambulanze della Pubblica Assistenza e della Croce d'Oro ma i tentativi di rianimare l'uomo sono stati vani. Le indagini sono dei carabinieri che, al momento, escludono il coinvolgimento di altre persone

Tragedia, questa mattina 5 luglio, a Montemurlo. Un uomo di 52 anni è morto nonostante i disperati tentativi dei soccorritori di rianimarlo. E' stato trovato, intorno alle 10.30, impiccato ad un albero in via Marconi. Il 118 ha inviato sul posto le ambulanze della Pubblica Assistenza e della Croce d'Oro. Il medico e i soccorritori hanno cercato a lungo di rianimare il 52enne, ma purtroppo non c'è stato niente da fare e hanno dovuto constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri con più pattuglie. I primi accertamenti farebbero escludere il coinvolgimento di altre persone. L'uomo si sarebbe suicidato. Il magistrato di turno, il sostituto procuratore Laura Canovai, ha poi dato il via libera alla rimozione della salma, effettuata dai servizi funebri della Pubblica Assistenza.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

