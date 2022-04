01.04.2022 h 14:11 commenti

Tragedia a Mezzana, 36enne cade dal terrazzo al terzo piano. E' gravissimo

L'uomo è stato trasferito a Careggi con l'elisoccorso Pegaso dopo le prime cure prestate dai soccorritori del 118. Intervenuti anche i carabinieri dalla vicina caserma. Si tratterebbe di un gesto volontario

E' stato trasferito d'urgenza a Careggi con l'elisoccorso Pegaso l'uomo di 36 anni che, intorno alle 12.15 di oggi 1 aprile, è caduto dal terzo piano di un palazzo in via del Cittadino a Mezzana. Nel terribile volo ha riportato una serie di gravi lesioni e adesso è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dalla vicina caserma di via Picasso. Dai primi accertamenti dei militari sembra che l'uomo sia caduto per un gesto volontario. Il 36enne, di nazionalità albanese ma residente a Prato da molti anni, si sarebbe lasciato cadere dal terrazzino dopo essersi appeso nel vuoto. Sembra che in passato avesse avuto problemi di depressione.

Immediato l'allarme dato da chi ha assistito alla scena. Il 118 ha subito inviato un'ambulanza in via del Cittadino e i soccorritori, viste le condizioni dell'uomo, hanno poi chiesto l'invio dell'elicottero per poter trasferire nel minor tempo possibile in ferito in ospedale.