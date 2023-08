17.08.2023 h 14:24 commenti

Tragedia a Galciana, muore ragazzo di nemmeno 14 anni

Pietro era affetto da una malattia rara degenerativa e gli è stata fatale l'ultima crisi, nonostante i disperati tentativi dei sanitari del 118 e del pronto soccorso. Sabato i funerali nella chiesa di Coiano

Il 10 settembre avrebbe compiuto 14 anni, molti dei quali passati a fare i conti con una malattia rara degenerativa che ieri, 16 agosto, se lo è portato via, spegnendo per sempre il suo splendido sorriso. E oggi sono in tanti a piangere Pietro Cappiello, a partire dai genitori e dai familiari con le tante persone che volevano bene a questo ragazzo che fino all'ultimo ha lottato con coraggio contro la malattia, sforzandosi di vivere appieno la sua vita. Fatale, ieri mattina, l'ultima crisi che lo ha colto nella sua abitazione di via Rolando Caciolli a Galciana, con la corsa disperata dell'ambulanza all'ospedale Santo Stefano dove i sanitari del Pronto soccorso hanno cercato disperatamente di rianimarlo.

Pietro aveva concluso quest'anno il ciclo alle scuole secondarie che aveva frequentato all'istituto Don Milani. La salma sarà esposta nelle cappelle del Commiato della Croce d’Oro, in via Niccoli, da domani mattina venerdì. I funerali si terranno invece nella chiesa di Coiano sabato mattina 19 agosto alle 9.30. La mamma e il padre, uniti nel dolore chiedono di non fare fiori ma opere di beneficienza.