Tragedia a Galciana: giovane di 28 anni trovato impiccato in casa

E' stata la madre a fare la terribile scoperta quando è rientrata a casa per il pranzo. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari che hanno provato a rianimare il ragazzo. Sul posto i carabinieri

Un giovane di 28 anni è stato trovato impiccato alle scale della sua casa a Galciana. E' stata la madre a fare la tragica scoperta, intorno all'ora di pranzo di oggi, 10 ottobre. La donna ha chiesto aiuto e insieme ad alcuni vicini è riuscita a liberare il figlio dalla corda. Sono poi arrivati i soccorritori del 118, inizialmente con un mezzo della Misericordia di Capezzana, i cui volontari hanno cercato di rianimare il giovane, poi con un'ambulanza della Pubblica Assistenza con il medico a bordo. Purtroppo, però, nonostante i tentativi disperati di rianimazione, per il giovane non c'è stato nulla da fare e ne è stata dichiarata la morte.

Sul posto anche i carabinieri che hanno avvertito il magistrato di turno Egidio Celano che non ha ritenuto di dover fare l'autopsia e ha subito restituito la salma ai familiari. Non sarebbero emersi elementi in grado di fare ipotizzare il coinvolgimento di altre persone.

Edizioni locali collegate: Prato

