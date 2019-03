15.03.2019 h 10:05 commenti

Tragedia a Chiesanuova, anziano muore dopo essere caduto in casa

E' successo questa mattina. L'arresto cardiaco è sopraggiunto mentre i soccorritori della Croce d'oro stavano operando. Sul posto anche i vigili del fuoco con l'autoscala per trasportare fuori il 76enne vista l'impossibilità di passare dalle scale interne

Tragedia questa mattina, 15 marzo, a Chiesanuova. Un uomo di 76 anni è morto dopo un arresto cardiaco a seguito di una caduta in casa in via Montalese, quasi all'incrocio con via Volturno. L'allarme è scattato attorno alle 7. Il 118 ha inviato prima la Pubblica assistenza di San Paolo e poi, vista la gravità della situazione, l'ambulanza con medico a bordo della Croce d'oro. Sul posto sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco di Prato intervenuti sul posto con un'autoscala per trasportare il ferito direttamente dal primo piano all'ambulanza visto che la sua obesità ne rendeva impossibile il passaggio dalle scale. Ancora prima che i vigili del fuoco potessero iniziare questa operazione, il 76enne è stato colpito da infarto, probabile conseguenza delle ferite interne riportate nella caduta.