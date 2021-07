09.07.2021 h 09:32 commenti

Traffico paralizzato in mezza città, colpa dei cantieri sull'Autosole

Fin dalle prime ore della mattina viabilità in tilt lungo tutte le direttrici che portano verso est. Auto a passo d'uomo sulla declassata e sulle altre strade alternative

E' stata una mattina di passione per gli automobilisti pratesi, in particolare per quelli diretti verso la zona Est, dove la viabilità è stata praticamente paralizzata fin dal primo mattino. Le cause del traffico impazzito, stando alla ricostruzione della polizia municipale di Prato, sono da ricollegare alla chiusura la notte scorsa, per lavori, del tratto dlel'A1 tra Barberino e Calenzano, con conseguenti code che hanno riverberato i loro effetti sulle strade pratesi. Oltre a questo un incidente sulla strada provinciale Barberinese, nel comune di Calenzano, ha complicato ulteriormente la situazione. Autostrade spiega che il traffico è dovuto alla chiusura di caselli autostradali (adesso riaperti) per lavori urgenti non programmati.

Così ogni direttrice verso est è stata intasata da centinaia di mezzi, con le file sulla declassata che sono arrivate a misurare chilometri. Problemi anche lungo le strade alternative per raggiungere la Piana.

Visto il caos, ad un certo punto il sindaco Matteo Biffoni ha rivolto un appello ai cittadini a prendere l'auto solo in caso di necessità fino a che la situazione non sarebbe tornata alla normalità. Circostanza che si è verificata nella seconda parte della mattinata, quando gli ingorghi si sono sciolti. Tante le proteste da parte delle migliaia di automobilisti imbottigliati nelle code.