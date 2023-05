03.05.2023 h 15:26 commenti

Traffico internazionale di plastiche e scarti tessili, processo morto ancora prima di iniziare

Raffica di prescrizioni intervenuta in sede di udienza preliminare. Tutto rinviato al 30 giugno: il giudice dovrà stralciare le incolpazioni prescritte e valutare la richiesta del pm di riqualificare le imputazioni di associazione a delinquere. Un centinaio gli imputati, in larga parte imprenditori italiani, e una sessantina le ditte coinvolte

Un altro nulla di fatto, un altro finale già scritto. Un'altra raffica di prescrizioni e questa volta già in fase di udienza preliminare. Sta per calare il sipario su una delle più grosse inchieste della Direzione distrettuale antimafia in fatto di rifiuti, quella sul traffico di plastiche e scarti tessili tra Italia e Cina, Europa dell'Est e paesi del Nordafrica. Un centinaio gli imputati, in larga parte imprenditori italiani, una sessantina le ditte coinvolte, quasi tutte di Prato e di Montemurlo. Da un paio d'anni, a Firenze, nell'aula bunker, è aperta l'udienza preliminare e nell'ultima tappa, qualche giorno fa, il pubblico ministero, De Gregorio, ha chiesto al gup, Pezzuti, di rivedere e declassare le accuse di associazione a delinquere e dichiarare la prescrizione dei 'reati fine', vale a dire dei singoli trasporti ritenuti illeciti. Il nuovo punto sarà fatto il 30 giugno, ma il destino del procedimento sembra segnato.

A mettere in moto le indagini fu l'Agenzia delle entrate di Livorno che segnalò il meccanismo che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, consentiva di spedire rifiuti senza classificarli come tale e, in questo modo, consentendo un risparmio sia al mittente che al destinatario. Un risparmio che, complessivamente, sarebbe ammontato a qualche milione di euro.

Una ricostruzione che ha portato a numerose accuse anche associative e che è sempre stata respinta con fermezza dagli avvocati difensori (tra loro Federico Febbo e Costanza Malerba).

Nell'udienza del 30 giugno, il giudice provvederà allo stralcio di tutte le incolpazioni prescritte e valuterà la richiesta relativa alle accuse di associazione a delinquere.

I fatti contestati risalgono a molti anni fa. I trasferimenti di plastiche e stracci finiti nel mirino degli investigatori sono ormai vecchi di dieci anni e passa.

Già altre inchieste di grande portata si sono impantanate in lungaggini, difetti di notifica, ricerca di interpreti: è il caso del procedimento 'money transfert' e anche del procedimento 'China truck', entrambi con un elenco infinito di indagati prima e imputati poi. Tutto o quasi tutto prescritto. Tutto o quasi tutto finito nel nulla.



