Traffico internazionale di droga con base operativa a Prato: 10 arresti. Sequestrati 150 chili di stupefacente

Inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Firenze che ha coordinato il lavoro della guardia di finanza. Notificati anche un obbligo di dimora e un obbligo di firma. Gli inquirenti hanno messo le mani su 110 chili di hashish, 30 di marijuana, 4 e mezzo di cocaina e 33mila euro in contanti

Albanesi, rumeni e magrebini riuniti in un sodalizio, con base operativa a Prato, specializzato nel traffico internazionale di droga. Sono otto le persone finite in carcere e due messe agli arresti domiciliari dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze che ha accolto le richieste della direzione distrettuale antimafia. Le misure sono state eseguite dalla guardia di finanza del capoluogo toscano in collaborazione con i colleghi di Prato. Notificato anche un obbligo di dimora e un obbligo di firma. L'accusa: associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Secondo le indagini, l'organizzazione avrebbe fatto arrivare nel circondario fiorentino ingenti quantitativi di droga – si parla di qualcosa come 150 chili – per poi rivenderla su scala nazionale. Ogni presunto componente del sodalizio aveva un compito preciso in modo che la gestione del traffico di droga fosse completa: dall'approvvigionamento all'importazione, dalla lavorazione allo spaccio al minuto. Il lavoro degli investigatori, iniziato durante la pandemia, ha portato al sequestro di 110 chili di hashish, 30 di marijuana, 4 e mezzo di cocaina. Sequestrati anche 33mila euro in contanti, tre automobili e 32 telefoni cellulari.



