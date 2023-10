09.10.2023 h 08:22 commenti

Traffico in tilt in centro per la chiusura di via Sant'Antonio

Una perdita di acqua nel fine settimana ha imposto un intervento urgente, stamani poi al traffico consueto si è aggiunto anche quello legato al mercato. Disagi a partire dalle 7,30 del mattino. In tarda mattinata i lavori sono terminati e lentamente le code si sono esaurite







Le transenne sono comparse già da ieri pomeriggio, ma l'impatto più pesante è stato questa mattina quando al traffico consueto si è aggiunto quello delle persone che il lunedì si recano al mercato.



Disagi anche a per le corse degli autobus che hanno subito pesanti ritardi.

Edizioni locali collegate: Prato

