Traffico illegale di farmaci contro l'impotenza: bloccata all'aeroporto di Pisa spedizione destinata a Prato

La merce era indirizzata ad un 40enne che l'avrebbe poi rivenduta a prezzi variabili da 20 a 50 euro a compressa. Dogane e guardia di finanza hanno perquisito il suo magazzino trovando altri medicinali e lozioni non in regola con le norme

Ha cercato di importare farmaci illegali da Hong Kong, ma è stato scoperto e il pacco con 53 scatole è stato bloccato all'aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Sono stati i funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli di Pisa, insieme ai militari della guardia di finanza a intercettare la spedizione diretta ad quarantenne di nazionalità cinese residente a Prato.

I prodotti medicinali, in totale 424 compresse, erano accompagnati da un foglio illustrativo riportante ideogrammi in lingua cinese, che rendevano incomprensibile l’applicazione terapeutica e soprattutto la composizione farmacologica. I farmaci sono stati quindi sottoposti a specifiche analisi da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che hanno consentito di accertare che si trattava di un composto proteico biologico concentrato e raffinato, contenente sangue di cervo, utilizzato per combattere l’impotenza.

Le compresse, la cui importazione e commercializzazione è vietata sul territorio italiano, sarebbero state vendute sul mercato, anche tramite siti on-line, a un prezzo tra i 20 e i 50 euro.

Le successive indagini di polizia giudiziaria, condotte dalle Fiamme gialle in collaborazione con l’Agenzia dogane e monopoli, sotto la direzione della procura della Repubblica di Pisa, hanno portato alla perquisizione del domicilio e di un magazzino a Prato nella disponibilità del 40enne cinese, dove sono state rinvenute e sequestrate ulteriori 250 compresse insieme a 143 creme e lozioni utilizzate come farmaci vasodilatatori.

Il cinese è stato quindi denunciato per importazione di farmaci non autorizzati e relativo commercio.