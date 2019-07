30.07.2019 h 11:31 commenti

Traffico di rifiuti tessili: sei arresti disposti dalla Direzione distrettuale antimafia. All'alba perquisite aziende e abitazioni

L'operazione Prato Waste è stata condotta dagli agenti della polizia municipale e provinciale. Coinvolti imprenditori italiani e cinesi. Sequestri a Prato, Pistoia e Bologna

Sei ordinanze di misura cautelare (una in carcere, cinque ai domiciliari), perquisizioni e sequestri tra le province di Prato, Pistoia e Bologna per traffico illecito di rifiuti di origine tessile. E' scattata all'alba di stamani, 30 luglio, l'operazione "Prato Waste", condotta dalla polizia municipale e dalla sezione di pg della polizia provinciale.

L'operazione è coordinata dal procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo e dal sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia Leopoldo De Gregorio. Al centro dell’indagine i flussi di rifiuti tessili prodotti dalle ditte a conduzione cinese attive nelle province di Prato e Pistoia, illecitamente destinati in varie regioni d’Italia ed in Africa. I reati contestati sono di attività organizzata volta al traffico illecito di rifiuti anche verso l’estero realizzati anche facendo uso di provvedimenti emessi dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e di autorizzazioni di impianti di destinazione alterati “ad hoc” a seconda delle esigenze.