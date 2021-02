17.02.2021 h 10:35 commenti

Traffico di rifiuti dalla Campania a Prato: inchiesta della Direzione distrettuale antimafia su 8 imprenditori

Chiuse le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico e dai tecnici dell'Arpat. Ingenti quantità di rifiuti speciali e pericolosi venivano mandati in discarica con documenti falsi che attestavano la provenienza da attività di cernita. L'organizzazione avrebbe realizzato profitto per oltre due milioni di euro

Rifiuti speciali e pericolosi fatti passare per scarti provenienti da attività di cernita e mandati in discarica con documentazioni che attestavano false classificazioni. La direzione distrettuale antimafia di Firenze ha notificato otto avvisi di conclusione delle indagini a carico di altrettanti indagati – campani, toscani e un cinese – accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico organizzato di rifiuti. Le indagini hanno impegnato per molto tempo i carabinieri del Nucleo operativo ecologico del capoluogo toscano e i tecnici dell'Arpat di Prato. I rifiuti – imballaggi, materiali assorbenti e isolanti, inerti, guaine e scarti di lavorazione di cuoio e tessile – arrivano a Prato da Napoli e poi prendevano la via dello smaltimento in impianti e discariche della Toscana, accompagnati da documenti che li dichiaravano scarto di attività di recupero. Un'attività, hanno accertato gli investigatori, inesistente perché l'azienda di Prato che riceveva il materiale non aveva nessun macchinario idoneo al processo di cernita ma si limitava a fare uno stoccaggio indistinto delle varie frazioni per poi produrre una miscela e in questo modo cancellarne identità e tracciabilità.

I titolari dell'azienda di Prato, a loro volta e a vario titolo anche soci e amministratori della società di Napoli che si occupava di far arrivare i rifiuti dalla Campania, si servivano di consulenti ambientali, imprenditori e dipendenti compiacente per attestare il falso.

L'illecita gestione dei rifiuti avrebbe consentito, tra il 2014 e il 2018, di realizzare circa 2 milioni di profitto tra abbattimento dei costi aziendali, concorrenza sleale e mancato pagamento della ecotassa regionale grazie alla classificazione fittizia dei rifiuti. Non solo: la falsa documentazione ha consentito anche l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto più favorevole: il 10 per cento anziché il 22.

La Dda ha emesso anche un provvedimento sanzionatorio sulle quote societarie per il fatto che gli amministratori hanno proceduto al trasporto e alla ricezione di rifiuti in quantità maggiore a quella autorizzata, qualificandoli con un codice non corrispondente e così facendo ottenendo agevolazioni utili a conseguire profitti illeciti.

Tra gli indagati anche un cinese, titolare di una impresa a Prato, che si era ritagliato un ruolo nell'organizzazione facendo confluire alla società pratese gestita dai campani i rifiuti prodotti dai suoi connazionali nei pronto moda.



