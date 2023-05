30.05.2023 h 10:18 commenti

Traffico di hashish e marijuana tra Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, dieci arresti

L'operazione della guardia di finanza, coordinata dalla Dda di Firenze, ha portato al sequestro preventivo di beni per 650mila euro tra Firenze e Prato

Anche Prato è interessata dalla maxi operazione del Goa della Guardia di finanza di Firenze, frutto di un'indagine coordinata dalla Dda del capoluogo toscano, per smantellare una organizzazione, composta quasi esclusivamente da persone nate e domiciliate in provincia di Firenze, dedita alla commercializzazione di ingenti quantitativi di hashish e marijuana in Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia.

Da stamani, 30 maggio, sono in corso di esecuzione tra le province di Firenze, Prato, Bologna, Milano e Bergamo, e anche a Barcellona e a Londra, 10 misure di custodia cautelare - 6 in carcere, 4 ai domiciliari - e un sequestro preventivo di beni per 650.000 euro tra Firenze e Prato. Associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche le ipotesi di reato contestate. Tra i presunti componenti l'organizzazione anche un commercialista fiorentino. Il professionista, spiega la Gdf in una nota, si sarebbe "occupato della stipula, sotto falso nome, di contratti d'affitto di immobili a Firenze adibiti poi a depositi di droga, avrebbe anche consentito il riciclaggio di taluni proventi e, infine, l'assunzione fittizia alle proprie dipendenze di uno dei sodali al solo fine di permettergli di poter dimostrare una posizione lavorativa regolare e di beneficiare indebitamente della cassa integrazione e della disoccupazione". L'operazione odierna, che ha visto anche il coordinamento di Eurojust, si inquadra "in un più ampio contesto di esecuzioni di misure custodiali da parte anche delle Procure" di Trento, Bologna e Potenza".



