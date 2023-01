12.01.2023 h 16:05 commenti

Traffico di droga, la maxi condanna arriva a 17 anni di distanza dagli arresti

In quattro condannati a pene che vanno da 21 a 8 anni di reclusione. Valanga di prescrizioni. L'indagine, condotta dalla Squadra mobile della questura tra il 2005 e il 2006, si tradusse in decine tra arresti e denunce oltre che nel sequestro di ingenti quantità di sostanza stupefacente

Le condanne, alla fine, sono arrivate e tutte pesantissime: 21 anni e 60mila euro di multa per El Hamdi Zitouni, 20 anni per Abdelouahed Limlahi, 10 anni di reclusione per Hicham Ayada e 8 anni e 30mila euro di multa per Ahmed Charkaoui, tutti arrestati tra il 2005 e il 2006 con l'accusa di aver gestito un grosso giro di spaccio di cocaina, eroina e hashish. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Prato che ha assolto una quindicina di imputati perché accusati di reati ormai prescritti.I quattro, per i quali è stata stabilita anche la confisca dei soldi e degli altri beni sequestrati e l'espulsione dal territorio italiano una volta scontata la condanna (prima però dovrà essere rivalutata la loro pericolosità sociale), finirono in manette nell'ambito di una maxioperazione della Squadra mobile della questura di Prato che al tempo era guidata da Francesco Nannucci, ora al vertice della Direzione investigativa antimafia di Firenze. Un'indagine lunga e complessa che, alla spicciolata, portò a decine di arresti di nordafricani e diversi italiani accusati di far parte di due diversi sodalizi, collegati tra loro, che si occupavano di rifornire le piazze dello spaccio con la droga importata dall'estero o comprata nel nord Italia. Una catena di arresti, uno dietro l'altro: prima i piccoli spacciatori poi, risalendo la filiera, il resto.Impressionanti i numeri dell'indagine della Squadra mobile: un centinaio di indagati (per metà rimasti sempre a piede libero), quasi una tonnellata e mezzo di hashish sequestrata insieme a diversi chili di cocaina e una quantità più modesta di eroina. Un lavoro che impegnò a lungo gli uomini di Nannucci con intercettazioni, pedinamenti in mezza Italia, soprattutto ai confini dove i carichi di stupefacente arrivavano e venivano presi in consegna dall'organizzazione che poi provvedeva allo smistamento.A Prato, in particolare, le basi utilizzate dagli spacciatori furono individuate a Villa Fiorita e nella zona dei Ciliani.