14.02.2022 h 18:38 commenti

Traffico di bici di lusso rubate, il giudice non convalida l'arresto della polizia

Sette, in particolare, le bici rubate tra novembre e gennaio a Prato, Agliana e Firenze oggetto di un fascicolo della procura di Prato. In manette, accusato di ricettazione, è finito un quarantenne

E' stato arrestato perché ritenuto elemento centrale di un traffico di costose biciclette rubate, sette delle quali – valore complessivo oltre 15 mila euro – sottratte a Prato, Agliana e Firenze tra il 20 novembre e il 13 gennaio. Bici di lusso, di marca, accessoriate, sia da strada che da trekking oggetto di furti mirati, studiati e non improvvisati. A far scattare le manette ai polsi dell'uomo, un cinese di 40 anni, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, residente a Rovigo ma domiciliato a Prato, sono stati gli agenti del commissariato di Sesto Fiorentino lo scorso 10 febbraio. A chiedere la convalida del fermo, con l'accusa di ricettazione, è stato il sostituto Valentina Cosci. Il quarantenne, difeso dall'avvocato Tiziano Veltri, è comparso davanti al giudice delle indagini preliminari Leonardo Chesi che non ha rintracciato, nel fascicolo della procura di Prato, i requisiti necessari a legittimare il fermo e, di conseguenza, a ottenerne la convalida.

Quella condotta dai poliziotti è stata un'indagine lampo: al cinese, che si muoveva in uno scampolo del Macrolotto 0, si è arrivati attraverso pedinamenti e osservazioni, risultanze del gps installato su una delle biciclette in uso al presunto ricettatore e seguendo i suoi movimenti tracciati dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Nei giorni di indagine, il cinese è stato visto maneggiare e spostare da una parte all'altra più di una bicicletta ricevuta da connazionali che al momento non sono stati ancora identificati. Il pacchetto degli elementi raccolti a carico del quarantenne, consegnato alla procura, ha convinto il magistrato a chiedere al tribunale la convalida del fermo e la misura cautelare in carcere.

Il giudice ha respinto la ricostruzione della procura sia sul versante del fermo ritenuto “illegittimo”, sia sul versante della convalida giudicata “inaccoglibile”. Lacuna più importante marcata dal giudice: nel corso delle perquisizioni effettuate dalla polizia nei luoghi riferibili all'indagato, è stata trovata una sola bicicletta delle sette oggetto del fascicolo. In sostanza, la ricettazione di sei bici su sette non è dimostrabile, almeno per ora, perché sei bici su sette non sono state trovate (rinvenuti però soldi e attrezzi per la manutenzione, smontaggio e montaggio). In più: il fascicolo non comprende le denunce presentate dai proprietari e non è stato incluso alcun elemento di riscontro per desumere la corrispondenza tra le bici rubate e quelle che gli agenti hanno visto nella disponibilità dell'uomo nei giorni di indagine.

Mentre il pubblico ministero, per spiegare l'arresto, ha invocato il pericolo di fuga giustificandolo con i precedenti di polizia dell'uomo, con la mancanza di un lavoro, con la mancanza di una residenza e con la facilità degli spostamenti agevolati dallo scudo offerto dalla comunità cinese, il giudice ha sottolineato che un indirizzo preciso di domicilio c'è come risulta dai verbali di perquisizione, che non sono stati allegati atti che dichiarino i precedenti di polizia e, infine, che non si tratta di un soggetto che vive in clandestinità ma di uno straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus