15.12.2021 h 10:36

Traffico bloccato sulla Declassata: due incidenti mandano in tilt la viabilità. Code lunghissime

Ore molto difficili sul fronte della viabilità nella parte est di Prato. Ripercussioni anche all'ingresso del casello Prato est a causa di un incidente sulla Firenze Mare. Una coincidenza di eventi che si somma al flusso originato dal periodo natalizio

Due incidenti in contemporanea sulla Declassata, uno all'altezza di via Monnet e l'altro all'altezza del McDonald's in direzione del Ponte Lama, hanno originato nella mattina di oggi, mercoledì 15 dicembre, un vero e proprio intasamento della strada con lunghissime file e con una situazione di particolare disagio nel tratto compreso tra l'Esselunga Leonardo da Vinci e l'ingresso al casello autostradale Prato est. Traffico praticamente paralizzato dalle 9.30 con pesanti ripercussioni in tutta la parte est della città. Ai due incidenti se n'è aggiunto un altro, avvenuto intorno alle 9 nel tratto pratese dell'autostrada Firenze Mare: le operazioni di soccorso e di ripristino viario hanno contribuito al caos con file di macchine in entrata al casello di Prato est. Una concomitanza di situazioni che si sono aggiunte alle code che negli ultimi giorni si stanno registrando sul ponte Lama, sia la mattina che la sera, e che si spiegano con l'afflusso in vista delle feste di Natale. Polizia municipale impegnata per i rilievi dei due incidenti avvenuti lungo la Declassata, mentre per quello che si è verificato sulla Firenze Mare è intervenuta la polstrada di Montecatini.



Edizioni locali collegate: Prato

