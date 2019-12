16.12.2019 h 12:28 commenti

Traffico a rilento in via Protche per il cantiere di Toscana Energia, l'opposizione: "Il caos sotto Natale, pessima programmazione"

I lavori di scavo hanno imposto il senso unico alternato con la conseguenza di creare lunghe code. Cocci e Curcio: "Poteva essere trovata una soluzione alternativa, senza paralizzare questa parte di città".

Traffico congestionato mattina e sera in via Protche, principale strada d’accesso da viale Galilei a piazza Ciardi. A causarlo un cantiere per lavori di scavo aperto da alcuni giorni, che dovrebbero chiudersi questa settimana e che ha imposto il senso unico alternato nella strada. Si tratat di Interventi urgenti alla rete gas richiesti da Toscana Energia.



Stamani, 15 dicembre, con la concomitanza del mercato settimanale, la situazione era ancora più caotica, come sottolineano i due consiglieri di minoranza Tommaso Cocci (lista Spada sindaco) e Marco Curcio (Lega): "E’ il segno di una sbagliata programmazione dei lavori di scavo, seppur provvisori, proprio nella settimana precedente al Natale”.

“Purtroppo - proseguono i due consiglieri - è un altro dei problemi che si incontrano nel recarci in centro, un’area della città per la quale l’amministrazione comunale non riserva grande attenzione. Su via Protche, ad esempio, sarebbe stato sufficiente modificare il senso di marcia e consentire l’ingresso verso piazza Ciardi dalla parte del Mercato Nuovo: una soluzione tampone – osservano Cocci e Curcio – che avrebbe consentito di evitare il caos di questi giorni”.