10.07.2023 h 11:21 commenti

Tradizione, Innovazione, Sostenibilità: le aziende vincitrici del premio di Confartigianato

Il premio sarà consegnato mercoledì al giardino Buonamici durante una serata evento che vedrà partecipare il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli e il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini

Non una semplice premiazione ma soprattutto un momento di riflessione sul momento attuale in cui si trovano a operare le imprese del nostro territorio attraverso un confronto con prestigiose personalità, a cominciare dal presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli.

Si tratta della seconda edizione di “Tradizione, Innovazione, Sostenibilità: Eccellenze 2023, l’evento che, mercoledì 12 luglio al Giardino Buonamici, a partire dalle 18,30, premierà tre aziende di Confartigianato Imprese Prato che si sono distinte rispettivamente nelle tre categorie citate, individuate da una giuria interna. La premiazione sarà preceduta dalla relazione di Lucio Poma, Capo economista di Nomisma e Professore di Economia Applicata all’Università di Ferrara sul tema “L’evoluzione delle filiere e dei distretti produttivi”.

Riprendendo le sollecitazioni del professor Poma, seguirà una Tavola Rotonda intitolata “Distretti, filiere e territori: le sfide da vincere” alla quale, oltre allo stesso Poma, parteciperanno il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Prato, Benedetta Squittieri, il presidente di Confartigianato Imprese Prato Luca Giusti e il vicedirettore de La Nazione, Luigi Caroppo in qualità di moderatore.

A seguire prenderà la parola il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini che, prendendo spunto dalla sottoscrizione attivata nelle settimane scorse da Confartigianato a favore delle zone alluvionate, parlerà di “Costruttori di Futuro: Le imprese al fianco dell’Emilia Romagna”.

Dopo un momento conviviale verranno premiate le tre aziende. Per la Tradizione, sarà premiata la ditta di Samuele Maffucci, che dal 2006 opera nel settore della conservazione e restauro di organi storici, un’attività dove passione e competenza sono un binomio indissolubile.

Per l’Innovazione il riconoscimento di Confartigianato va invece a Enertech, azienda che dal 2001, anno di fondazione, ha conosciuto una continua crescita operando nel campo dell’impiantistica termotecnica industriale distinguendosi per la sua tecnologia d’avanguardia.

Per la Sostenibilità l’azienda individuata è Idealtex, azienda tessile nata nel 1995, che ha saputo rinnovare con successo la propria offerta lanciando il marchio Best Collection per la produzione di plaid dai disegni creativi e realizzati interamente con lana riciclata e orgogliosamente made in Prato.