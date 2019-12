20.12.2019 h 14:35 commenti

Tradito dall'alias, arrestato trentasettenne destinatario di un ordine di carcerazione

Ha tentato di fuggire quando ha visto la polizia ma non è riuscito a sottrarsi al controllo l'uomo finito in manette per via di un provvedimento emesso dal tribunale di Salerno a carico del suo alias

Ha cercato di sfuggire al controllo della polizia ma è stato bloccato, identificato e arrestato perché destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Salerno. In manette è finito un croato di 37 anni, fermato nella mattina di ieri, giovedì 19 dicembre, in un parcheggio in viale Leonardo da Vinci. La polizia si è avvicinato al furgone all'interno del quale si trovava il trentasettenne in compagnia di due connazionali, un uomo e una donna. Vano il tentativo di sottrarsi al controllo fuggendo a piedi: il croato è stato bloccato e la banca dati ha rivelato che in realtà c'era un'altra identità che corrispondeva alla stessa persona, un alias con a carico l'ordinanza di carcerazione. Nessuna responsabilità è emersa nei confronti dei suoi connazionali.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus