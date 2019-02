03.02.2019 h 19:09 commenti

Tracima un fossetto, case allagate in alta val di Bisenzio

In località l'Acqua problemi negli scantinati, massi e fango anche lungo la Sp3. Sul posto una squadra della Vab. Il sindaco Bongiorno: "La situazione ora è sottocontrollo"

Sassi e smottamenti lungo la strada di collegamento fra la Villa e Gavigno, mentre a l'Acqua un fossetto di scolo ha tracimato creando problemi agli abitanti del borgo. Questo pomeriggio 3 febbraio la Vab è intervenuta in alta val di Bisenzio per ripulire un tratto della Sp3 invaso da fango e da alcuni massi che hanno creato problemi alla circolazione.Difficoltà anche a L'Acqua dove, da ieri pomeriggio in seguito alla tracimazione di un fossetto di scolo, l'acqua è penetrata anche all'interno delle abitazioni. La situazione, in tarda serata, è tornata alla normalità.“Per due giorni – ha spiegato il sindaco Guglielmo Bongiorno – abbiamo monitorato la situazione. Il fossetto è stato ripulito, mentre le squadre della Vab hanno aiutato i residenti a spalare il fango e l'acqua”.