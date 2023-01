22.01.2023 h 14:43 commenti

Tracciato alternativo alla sr325, anche FdI boccia i sindaci della Val di Bisenzio

Dopo le critiche del sindaco di Montemurlo e presidente della Provincia, arrivano quelle dei consiglieri di minoranza: "Da tempo proponiamo un collegamento con l'A1, questo nuovo progetto ha troppe criticità"

Continua a raccogliere critiche, più per il metodo che per il progetto in sé, l'iniziativa dei sindaci della Val di Bisenzio per trovare un percorso alternativo alla sr 325. Dopo aver incassato lo stop del sindaco di Montemurlo e presidente della Provincia Simone Calamai, che non era stato né consultato né avvertito, nonostante il percorso immaginato impatti in maniera importante sul territorio comunale di Montemurlo ( LEGGI ), adesso sono i consiglieri comunali di FdI della Val del Bisenzio e di Montemurlo ad esprimere le loro perplessità sul progetto preliminare per una viabilità tra Montemurlo e Vaiano.

"Gli effetti speciali e i fuochi d'artificio non mancano mai nei proclami dei sindaci della Valle del Bisenzio - affermano Alessandro Logli ed Antonino Angelica, rispettivamente consiglieri comunali di FdI a Cantagallo e Vernio -. Il sindaco di Vaiano sembrava prima entusiasta dal progetto preliminare per poi sostanzialmente fare marcia indietro con gli altri sindaci della Vallata. Mesi fa si parlava della realizzazione di un Comune Unico della Vallata e noi, come FdI, avevamo posto come primo punto politico la viabilità qualora questo nuovo Ente avesse visto la luce. Già allora indicammo la soluzione del raccordo della sr325 con l'autostrada A1, ma su questa posizione la sinistra della Vallata non ha aperto alcuna discussione, nonostante vi siano progetti e studi effettuati nel passato da cui poter ripartire. Il progetto preliminare presentato nei giorni scorsi, ha bisogno altresì di ulteriori approfondimenti in tema di impatto ambientale e paesaggistico, dunque sono molteplici le criticità che potrebbero emergere".

Anche il capogruppo di FdI a Montemurlo, Matteo Mazzanti interviene sulla vicenda. "Com'è possibile che il presidente della Provincia non sapesse niente? - dice -. Il percorso di Calamai segna già un andamento oltremodo precario. L'unità della sinistra nell'elezione del presidente della Provincia è stato un mero esercizio di potere, lo si vede già alla prima prova dei fatti".