14.04.2021

Tra un mese chiude il cantiere all'ex Med: ecco quanto è costata la demolizione

I costi sono lievitati del 10% a causa di una mole maggiore di amianto rispetto al previsto e ai protocolli Covid

Terminerà entro il 15 maggio il cantiere della demolizione del Misericordia e Dolce. La tempistica dell'appalto che formalmente scade il 30 maggio, è stata perfettamente rispettata. I camion della ditta appaltatrice, la Daf Costruzioni di Milano, stanno portando via gli ultimi cumuli di macerie dei 170mila metri cubi del vecchio ospedale abbattuto per consegnare uno spazio di 32mila metri quadrati all'Asl Toscana Centro che a sua volta lo cederà al Comune di Prato per la realizzazione del Parco urbano al prezzo di 12 milioni di euro.

Come spesso succede in un cantiere, grande o piccolo che sia, si sono verificati degli imprevisti che hanno comportato una spesa aggiuntiva. Tutto sommato, si tratta di numeri contenuti rispetto alla complessità e all'importo dell'intervento. Il costo complessivo dei lavori lievita di 314mila euro, pari a circa il 10% del totale, e ammonta a 3,8 milioni di euro.

L'imprevisto più costoso è legato alla presenza di amianto in quantità maggiori rispetto al previsto. Ne è stata individuata la presenza nelle 750 tonnellate di terreno posto a protezione dell'ex deposito di materiali infiammabili, destinato alla demolizione come il resto del vecchio ospedale. La rimozione lo smaltimento di questo cumulo di terra contaminato ha comportato una spesa aggiuntiva di quasi 184mila euro.

Altro amianto è stato trovato nella copertura dell'edificio 1A. La sua presenza era sfuggita ai progettisti della demolizione perché completamente nascosta dalla guaina di impermeabilizzazione e dal suo massetto di allettamento ina tipologia costruttiva definita dai tecnici "atipica". Il costo per la rimozione e lo smaltimento è di oltre 63mila euro.

E' emerso poi un ulteriore serbatoio interrato che non era stato individuato tra quelli eliminati e bonificati dall'Asl prima dell'inizio dei lavori. E' stato trovato nei pressi della centrale termica ed è stato accertato contenesse una sostanza oleosa. La sua rimozione in sicurezza ha fatto salire la spesa di quasi 4mila euro.



Anche il Covid, che tra l'altro è entrato in questo cantiere, rientra tra gli imprevisti perché ha comportato una riorganizzazione delle squadre di lavoro in base alle misure anticontagio dettate dalla legge nazionale. La spesa aggiuntiva è stata di quasi 53mila euro a cui vanno aggiunti altri 4.357 euro di aumento dei costi per la sicurezza.

C'è poi stata una modifica progettuale sulle interferenze attorno all'edificio ex ortopedia 3 che attualmente ospita la Salute Mentale e alla palazzina ex Medicine che non è compresa in questa demolizione ma che in futuro sarà comunque abbattuta perché ha problemi di staticità. L'Asl ha rinunciato a delle opere di consolidamento strutturale per quasi 52mila euro e ne ha richieste altre di finitura del costo di quasi 23mila euro per cui ottiene un risparmio di quasi 30mila euro da sottrarre al costo finale.

L'aumento dei costi è coperto dal ribasso d'asta che aveva come base circa 5,5 milioni di euro all'interno di un quadro economico di oltre 7 milioni dove troviamo anche le spese per la progettazione, l'Iva.

(e.b.)