18.10.2019

Tra un anno l'inaugurazione del nido a Morecci, all'avanguardia e green ospiterà sessanta bambini

Questa mattina un sopralluogo del sindaco Calamai e dell'assessore Baiano. La struttura ospiterà sessanta bambini che avranno a disposizione una sala per la psicomotricità e due giardini d'inverno

Sono partiti i lavori del nuovo asilo nido di Morecci accanto alla scuola primaria Alberto Manzi. La struttura, il cui costo è di 1 milione di euro e l'inaugurazione prevista fra un anno, accoglierà fino a 60 bambini tra i 12 e i 36 mesi.Dopo un primo sbancamento del terreno, sono già state realizzate le fondamenta sulle quali sorgerà la struttura in legno, che avrà una superficie di circa 600 metri quadrati, oltre ai due giardini d'inverno interni che misureranno circa 27 metri quadrati."Si tratta di un cantiere importantissimo per Montemurlo, un altro tassello del progetto complessivo del nuovo centro cittadino. Una struttura innovativa sotto il profilo tecnico e pedagogico, perché la volontà dell'amministrazione comunale era quella di realizzare edificio per ospitare i più piccoli nel modo migliore. - spiega il sindaco- Una struttura eco-compatibile, pensata secondo linee guida della bio-architettura e realizzata con materiali naturali, che vuole riservare una particolare attenzione a quello che è l'aspetto del posizionamento per migliorare il comfort dei bambini. Una volta concluso, il nido di Morecci sarà un modello, non solo dal punto di vista architettonico, ma anche sul piano pedagogico, perché disporrà di spazi adeguati dove svolgere varie attività importanti per lo sviluppo dei bambini come la psicomotricità".Infatti, oltre alle aule è previsto un locale riposo/atelier con duplice funzione in relazione all'orario di utilizzo, dotato di lettini e arredi impilabili, infine un giardino d'inverno che può essere utilizzato nelle stagioni più calde anche per attività laboratoriali. Il blocco centrale, invece, prevede anche una zona ricevimento per i genitori per intrattenersi con i bambini e facilitare l'inserimento all'interno del nido. L'area della psicomotricità, comprende spazi per la lettura, il gioco delle costruzioni e altre attività laboratoriali .il nuovo asilo sarà dotato di un impianto di riscaldamento con pannelli radianti a pavimento e un sistema di ricambio d'aria; l'impianto elettrico sarà realizzato con corpi illuminanti a led e sistemi domotici. Inoltre è previsto un impianto fotovoltaico che renderà l'edificio autosufficiente. Anche l'impianto fognario sarà eco-sostenibile con tre linee separate, una per le acque meteoriche con serbatoio di accumulo, una per le grigie e una per le acque reflue.«Nel nuovo asilo nido di Morecci i bambini potranno crescere in un bell'ambiente tranquillo e immerso nella natura. - aggiunge l'assessore alla pubblica istruzione,Negli ultimi anni, infatti, complice anche la ripresa del mondo del lavoro, sono aumentate molto le richieste di posti nido".