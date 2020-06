10.06.2020 h 15:00 commenti

Tra protocolli e mascherine riparte il centro Primi. La gioia di operatori e famiglie

Il primo centro sanitario che dopo tre mesi ha riaperto le porte, domani tocca al Politano e al Coderino, strutture dedicate a persone affette da autismo. Una lenta ripresa non per tutti; la mancanza del servizio trasporto penalizza la metà degli utenti

Dopo tre mesi di blocco, questa mattina 10 giugno, undici utenti del centro Franco Primi hanno potuto riprendere le terapie. Un inizio a scartamento ridotto perché molti non sanno come raggiungere la sede di via Bisori visto che il servizio di trasporto non è ancora stato attivato. “Oggi – spiega la responsabile del centro Valentina Pacini – è un giorno importante per tutti, per noi operatori che dobbiamo iniziare una nuova avventura, e per i ragazzi che finalmente possono tornare a frequentare il centro. Ora bisognerà per ciascuno rimodulare l’ attività perché dopo tre mesi bisogna ricominciare quasi dall’inizio. Ma l’importante è ripartire” . E si riparte, a orario pieno mattina e pomeriggio, con i test sierologici per tutti ogni 15 giorni, la misurazione quotidiana della temperatura, le distanze sociali, garantite solo tra operatore, completamente protetto dai dispositivi personali, e le attività a piccoli gruppi, massimo due persone. Da domani riprendono le attività anche al centro Politano e al “Centrino”, strutture sempre gestite dalla Fondazione Santa Rita, e dedicata a persone affette da autismo. Per garantire il rispetto delle procedure per i due centri sono state assunte tre persone. Lunedì riprendono le attività al Coderino di Iolo.

La riapertura dei centri, non solo garantisce la ripresa delle attività, ma permette anche alle famiglie di poter riprendere la vita normale, molti genitori, infatti, hanno dovuto alternarsi alla cura dei figli sacrificando l’attività lavorativa. “Consapevoli dei sacrifici che le famiglie hanno dovuto affrontare – spiega Renza Sanesi direttrice Fondazione Santa Rita – siamo disponibile a mentre i centri aperti anche ad agosto. Intanto però, diventa fondamentale trovare una soluzione per il trasporto, molti genitori, infatti, non hanno la possibilità di accompagnare i figli nelle varie sedi”.

La società della salute sta lavorando con le associazioni di volontariato per trovare un accordo che garantisca il servizio, mantenendo un prezzo equo nel rispetto delle normative anticontagio che impongono un dimezzamento delle persone trasportate su ogni mezzo, che poi deve essere sanificato.



