17.08.2019 h 18:27 commenti

Tra Montepiano e Castiglione ai tempi dei feudi, appuntamento con la storia

Annalisa Marchi e Luciano Righetti racconteranno il viaggio di Raimondo Leoni, commissario della Repubblica Cisalpina, per liberare i feudi di Piano dei conti De’ Bianchi, di Castiglione dominio dei Pepoli e di Vernio contea dei Bardi

Appuntamento con la storia lunedì 19 agosto, alle 21.15, allo chalet del villeggiante di Montepiano; Annalisa Marchi e Luciano Righetti insieme racconteranno i Luoghi e personaggi prima e dopo la liberazione dei feudi di Vernio, Castiglione e Piano, soffermandosi in particolare sulle relazioni tra le famiglie di Montepiano e Castiglione.

La serata, promossa dal Comune di Vernio, dalla Pro loco di Montepiano e dalla Fondazione CDSE, è ispirata dall’ultima pubblicazione della Fondazione CDSE, Voglia di libertà sull’Appennino (1750-1867). Ripercorrerà il viaggio dell’avvocato Raimondo Leoni, commissario della Repubblica Cisalpina, per liberare i feudi di Piano dei conti De’ Bianchi, di Castiglione dominio dei Pepoli e di Vernio contea dei Bardi. Sullo sfondo la grande storia dell’epoca e in primo piano quella dei territori e dell’aspirazione alla libertà che la Rivoluzione francese prima e le conquiste di Napoleone poi avevano suscitato. Una storia che permette di riannodare i fili sparsi di tante realtà appenniniche in una trama ricostruita attraverso una lunga e attenta ricerca archivistica, che apre inedite finestre su condizioni di vita, economia, società, usi e consuetudini tra Settecento e Ottocento.

Ingresso Libero.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus