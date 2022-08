31.08.2022 h 09:00 commenti

Tra le armi non denunciate c'era anche una pistola, processo da rifare per un pratese

Nel 2017 l'imputato aveva pagato una somma a titolo di oblazione, istituto che consente l'estinzione del reato. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Firenze ha fatto ricorso alla Cassazione perché l'oblazione è possibile solo per le armi bianche, cioè lame e oggetti contundenti

Tra le armi non denunciate che gli furono trovate e sequestrate c'era anche una pistola semiautomatica Beretta, una comune arma da sparo che non poteva essere considerata alla stregua delle cosiddette armi bianche (lame e oggetti contundenti) per le quali i guai giudiziari si risolvono con l'oblazione, vale a dire il pagamento di una somma in seguito al quale si estingue il reato. L'imputato, un pratese di 58 anni, comparso davanti al tribunale di Prato a dicembre del 2017, si era sfilato da ogni conseguenza proprio attraverso l'alternativa dell'oblazione, ma il procuratore generale della Corte d'Appello di Firenze ha presentato ricorso in Cassazione sottolineando la presenza della pistola tra quanto ritrovato nella disponibilità dell'uomo. I giudici della Corte suprema hanno accolto le osservazioni del procuratore generale e hanno rinviato gli atti al tribunale di Prato.

“Dal verbale di sequestro – si legge nella sentenza di terzo grado – emerge che è stata sequestrata anche una pistola automatica qualificabile come arma comune da sparo. La detenzione illegale, conseguente all'omessa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, integra un reato che preclude in radice il ricorso all'istituto dell'oblazione”. In sostanza, l'imputato avrebbe dovuto rispondere di una contestazione diversa da quella che gli è stata mossa e che non gli avrebbe consentito di pagare e, così facendo, di chiudere la vicenda.

“Il giudice monocratico del tribunale di Prato è incorso in errore sulla norma penale sostanziale nella qualificazione giuridica del fatto in termini di contravvenzione, in sede di ammissione dell'oblazione – è scritto nella sentenza della Cassazione – incorrendo poi in un successivo errore anche sulla norma processuale, consistito nel pronunciare, a seguito del pagamento della somma determinata a titolo di oblazione, l'estinzione del reato per una causa di cui non sussistevano i presupposti di ammissibilità”.

Le carte sono state rimandate al tribunale di Prato che dovrà procedere ad una nuova valutazione sulla base del diverso reato contestato.



