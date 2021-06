Per decidere sul licenziamento di uno dei quattordici operai licenziati dalla Texprint, il giudice del lavoro del Tribunale di Prato ha richiesto l'acquisizione degli atti dell'indagine della Procura di Prato in cui l'uomo è indagato con altri 26 tra ex colleghi ed esponenti di Si Cobas per violenza privata, danneggiamento, percosse e lesioni personali in riferimento a vari episodi avvenuti all'esterno della stamperia cinese in via Sabadell dove da mesi è presente un picchetto sindacale per denunciare lo sfruttamento dei lavoratori e chiedere turni di otto ore al giorno con il riconoscimento di ferie, malattia e riposi settimanali.L'indagine, coordinata dal procuratore capo Giuseppe Nicolosi, si è chiusa all'inizio di maggio (leggi) . A breve dovrebbero essere formulate le richieste della procura al gip. I fatti oggetto dell'indagine sono alla base dei licenziamenti adottati dall'azienda. Per questo, il giudice del lavoro vuole approfondire il risvolto penale legato a quegli episodi contestati al lavoratore prima di decidere sulla correttezza o meno del suo licenziamento e della procedura d'urgenza che è stata adottata per fare ricorso, a differenza degli altri tredici licenziamenti che seguono un altro iter. Il giudice si è preso un mese di tempo per acquisire ed esaminare il fascicolo a carico del lavoratore.