Tra pomodori e fagioli nell'orto anche la marijuana, arrestato quarantenne

Blitz dei carabinieri di Carmignano. Il terreno, lontano dalle zone più battute e difficilmente raggiungibile, individuato grazie ad una attenta attività di indagine. Sequestrato mezzo chilo di cannabis e 10 grammi di semi per la coltivazione di altro stupefacente

Nel suo orto coltivava pomodori, fagioli e marijuana. I carabinieri di Carmignano, che da tempo tenevano sotto controllo il piccolo appezzamento, ne hanno sequestrata mezzo chilo e arrestato un quarantenne italiano del posto. L'uomo, già in libertà vigilata per altri precedenti, è stato messo ai domiciliari. Il controllo risale alla giornata di giovedì 27 agosto. Il quarantenne aveva scelto proprio quel terreno per impiantare la sua attività perché lontano dalle zone più battute e difficilmente raggiungibile. Quando i carabinieri sono intervenuti, l'uomo era intento nel suo lavoro con pala e vanga. La coltivazione era stata già raccolta e riposta all'interno di una scatola nascosta in un bosco poco distante. La perquisizione, fatta sia nell'orto che in un rimessaggio agricolo in uso all'arrestato, ha consentito di recuperare e sequestrare mezzo chilo di cannabis, bustine per il confezionamento delle dosi e dieci grammi di semi che sarebbero serviti per rinnovare la produzione dello stupefacente.



