Tra goliardia e tradizione: un aperitivo per il giusto decoro della fontana del Bacchino

L'iniziativa prevede una raccolta fondi per pagare le eventuali multe che saranno fatte alle Pagliette che si sono fatte battezzare nella fontana, ma anche per riparare il danno fatto da un tir che nel mese di febbraio aveva urtato il basamento

Un bagno nella fontana del Bacchino che potrebbe costare caro ai ragazzi che si sono fatti “battezzare “nella fontana di Piazza del Comune come rito di iniziazione alle Pagliette. Se saranno identificati dalla Municipale ciascuno dovrà pagare una multa di 25 euro, e così il mondo della goliardia e dell'imprenditoria vicino alle Pagliette ha organizzato un aperitivo di raccolta fondi benefica per il giusto decoro della fontana del Bacchino per domani ,25 marzo proprio davanti alla fontana del Tacca

E' previsto un contributo minimo di 5 euro per la raccolta fondi e in cambio si ottiene un biglietto verde come ricevuta, aggiungendo altri 5 euro si può consumare l'aperitivo al Bar Datini ed al Caffè Buonamici . Se avanzeranno soldi al netto delle consumazioni e delle multe saranno utilizzati per riparare il pezzo della fontana danneggiato da un tir nel mese di febbraio. A difesa delle Pagliette si è schierato anche il gruppo goliardico “I Malaparte”: “Sicuramente quando si sono immersi - si legge in una nota - , le loro membra erano già più terse di quello che furono le angurie fangose messe a guazzo alla vigilia del 15 d’agosto per la Festa del Cocomero”

