13.04.2019

Tra casa e cantina nasconde quasi quattro chili di hashish: arrestato un sessantenne

Blitz della Squadra Mobile in un appartamento di Galciana. Sequestrata anche la somma di 5mila euro

Quasi quattro chili di hashish sono stati sequestrati dai poliziotti dell'Antidroga della Squadra Mobile che ieri, 12 aprile, hanno arrestato un pregiudicato pratese di 60 anni. Lo stupefacente era nascosto tra la casa e la cantina dell'uomo, che abita in via Capitini a Galciana. Sequestrato anche l'occorrente per la preparazione delle dosi e denaro contante per oltre 5mila euro, ritenuto provento dell'attività illecita.