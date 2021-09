17.09.2021 h 10:36 commenti

Tpl, a novembre il nuovo gestore. Attenzione alla validità di biglietti e abbonamenti

Cap ha diffuso una guida che aiuti i passeggeri a trovare la soluzione a minor impatto nel momento in cui ci sarà il passaggio delle consegne

L'ingresso del nuovo gestore nel trasporto pubblico locale, previsto il prossimo 1° novembre, comporterà dei cambiamenti anche per la validità degli abbonamenti e in generale dei biglietti. Per questo Cap ha preparato una sorta di guida per aiutare i passeggeri a destreggiarsi nell'acquisto dei propri titoli di viaggio in modo da avere meno disagi possibile al momento del passaggio di consegne.

1)Gli abbonamenti plurimensili (trimestrali, 10 mesi studenti ed annuali), con scadenza successiva al 31 ottobre 2021 continueranno ad essere validi fino alla scadenza prevista dal titolo di viaggio. Si precisa quindi che è regolarmente attiva la campagna abbonamenti per il rilascio di titoli trimestrali, 10 mesi studenti ed annuali con inizio validità al 1 ottobre 2021. Cap non rilascerà abbonamenti con inizio validità decorrente dal 1 novembre 2021.

2)I biglietti, i carnet e gli abbonamenti settimanali e mensili emessi da Cap cesseranno la loro validità al 31 ottobre 2021. Pertanto non saranno più validi a partire dal 1 novembre 2021. Gli utenti che usufruiranno del servizio di trasporto pubblico erogato dopo tale data dal nuovo gestore ed in possesso dei suddetti titoli, saranno passibili di sanzione amministrativa. Se ne raccomanda pertanto l’utilizzo entro tale data;

3) Altrimenti, i biglietti, i carnet, gli abbonamenti settimanali ed il credito di borsellino elettronico, possono essere convertiti per l’acquisto degli abbonamenti con inizio di validità 1 ottobre 2021

4)In caso di residuale inutilizzo, sarà possibile richiedere il rimborso economico a partire dal 20 Settembre esclusivamente presso le biglietterie Cap;

5)Per i possessori di voucher emessi da Cap a seguito della campagna ristori Covid-19, si invita ad utilizzare il credito per acquisto di abbonamenti e altri titoli di viaggio.