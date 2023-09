31.08.2023 h 14:49 commenti

Tour anche in notturna e visita all'allevamento di alpaca nella terza edizione di Tipo

L'anteprima è in programma per il 22 settembre al Museo del Tessuto con la proiezione del videomapping sulla facciata del cortile interno per celebrare i 20 anni dall'arrivo dell'ente culturale all'ex Campolmi

La proiezione di un videomapping sulla facciata della corte interna della Campolmi, accompagnata da suoni e atmosfere del mondo tessile, per festeggiare il 22 settembre venti anni dall'arrivo del Museo del tessuto in questa ex fabbrica che ha fatto la storia della città, farà da anteprima alla terza edizione di Tipo, turismo industriale Prato. Il viaggio nel distretto tessile attraverso la sua storia, l'archeologia industriale e le aziende in attività, abbinato all'enogastronomia o al patrimonio artistico e naturalistico, torna ogni ultimo fine settimana del mese a cominciare dal 30 settembre. "I nuovi itinerari confermano il dinamismo di questo progetto che valorizza il nostro territorio e il nostro distretto – dichiara Gabriele Bosi, assessore al turismo del Comune di Prato –. La ricerca costante, da parte dei turisti, di esperienze nuove e originali trova in Tipo una risposta affascinante e non replicabile altrove. In questo modo puntiamo a far conoscere sempre di più Prato e a raccontare la qualità del lavoro e la bellezza delle nostre aziende. Dopo il primo Festival del Turismo industriale che si è tenuto a Prato questa primavera, vogliamo continuare a dare centralità a questo progetto in dialogo con gli altri prodotti turistici che il nostro territorio offre ai cittadini e ai visitatori. Per questo motivo ringrazio tutti i nostri partner e tutti gli aderenti alla rete Amici di Tipo, in crescita costante".

Quattro gli appuntamenti in programma fino alla fine del 2023 (quelli del 2024 saranno presentati successivamente). Si comincia da Vernio con una visita al Mumat-museo delle macchine tessili abbinata alla scoperta della lana pregiata degli alpaca in un allevamento di Terrigoli. Il 28 ottobre la mostra sul kimono allestita al Museo del Tessuto dialogherà con i bozzetti orientali dell'immenso archivio Lucchesi, fabbrica che ha fatto la storia del distretto. Il 25 novembre Tipo si sposta a Montemurlo per visitare il lanificio Nova Fides e in particolare i progetti dedicati all'economia circolare. L'ultimo appuntamento dell'anno sarà anche in notturna con la visita all'ex lanificio Affortunati ora sede del gruppo Beste.

“La Fondazione Cdse prosegue per il terzo anno nella cura scientifica degli itinerari industriali che sono diventati il cuore del progetto Tipo – commenta Luisa Ciardi, archeologa industriale della Fondazione Cdse –. L'esperienza in campo archeologico industriale e le consolidate relazioni con le più importanti aziende tessili del distretto pratese hanno permesso anche quest'anno la costruzione di un'offerta turistica innovativa e variegata. La scelta è quella di affiancare la visita dei masterpieces del tessile pratese, ormai conosciuti ma sempre richiesti, come lo storico lanificio Lucchesi o le importanti realtà museali del distretto alla scoperta di realtà peculiari e di taglio innovativo. Ogni itinerario sarà arricchito da un'esperienza, a volte manuale come un laboratorio di filatura, altre eno-gastronomica come l'ormai tradizionale AperiTipo, o, novità di quest'anno dedicata ad un pubblico giovane, la notte in fabbrica con dj-set”.

Costo di ogni appuntamento 15 euro più l'aperitivo.





