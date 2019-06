11.06.2019 h 23:15 commenti

Toto giunta, le quote rosa bloccano il completamento del puzzle. Ecco i nuovi nomi

La terza donna dovrebbe essere Cristina Pacini di Demos. Per la quarta incertezza assoluta. Tra gli uomini sono certi Faggi, Barberis, Biancalani e Vannucci.

Manca solo qualche tassello per completare il puzzle della nuova giunta comunale. Il nodo resta quello delle quote rosa. I posti sono quattro su nove. Oltre a Benedetta Squittieri, assessore uscente al personale e digitale nonché colonna politica di Biffoni, e a Ilaria Santi, ex presidente del Consiglio comunale e campionessa di preferenze a cui dovrebbe andare l'Istruzione, si fa largo Cristina Pacini di Demos, artigiana, in passato e per un breve periodo consigliere regionale del centrosinistra e presidente del Centro per l'aiuto alla vita. Il suo ingresso in giunta azzera le possibilità che la presidenza del Consiglio comunale vada al capolista Massimo Carlesi e un posto in giunta al collega Lorenzo Marchi. A lei potrebbero andare sviluppo economico e commercio. Manca la quarta donna e sembra improbabile che tocchi a Marzia De Marzi, presidente dell'ordine degli architetti, perché essendo la prima dei non eletti della lista civica si aprirebbe il fronte di altre aspiranti le cui ambizioni sono state ridimensionate dallo scarso risultato personale. Meno improbabile ma comunque difficile che il vuoto venga colmato da Monia Faltoni, assessore al bilancio uscente, anche se nella lista Pd si è difesa bene. Il nome della commercialista Silvia Bocci sembra definitivamente tramontato per impegni professionali che già cinque anni fa la portarono a rifiutare. Pochissime chances per Cristina Sanzò, presidente uscente della commissione 2. Il sindaco non sembra intenzionato a tenere conto delle questioni nazionali e quindi della quota Zingaretti. Probabile che alla quarta donna senza ancora un nome vada la delega alla mobilità e forse anche all'ambiente che fino a oggi sono state gestite da Filippo Alessi che per scelta personale ha deciso di tornare a fare il suo lavoro da architetto libera professionista restando comunque a disposizione del partito per impegni meno totalizzanti. Più composto il fronte maschile a cui andranno cinque posti. Certi Simone Faggi che verrà confermato vicesindaco, Valerio Barberis, mente delle trasformazioni urbanistiche della città, e Luigi Biancalani ancora al sociale. Sembra ormai sicuro l'ingresso in giunta di Luca Vannucci a cui sarebbe affidata la delega dello sport. Biffoni colmerebbe così il gap creato cinque anni fa quando per questione di numeri ridimensionò il ruolo di Vannucci a consigliere delegato allo sport. Carica questa da cui poi si dimetterà per il coinvolgimento nell'inchiesta giudiziaria sui lavori allo stadio Lungobisenzio. Il quinto uomo dovrebbe essere un'altra conferma, Simone Mangani, che ha conservato il suo appeal tra l'elettorato Pd e lavorato bene alla cultura. Scendono le quotazioni del presidente del Consorzio Santa Trinita, Francesco Querci anche per la presenza in giunta di un'altra cattolica quale Cristina Pacini. Freccia verso il basso anche per il segretario del Pd Gabriele Bosi che ha davanti altri due anni di mandato. In caso di inversione di tendenza salterebbe il nome di Mangani che però diventerebbe presidente del Consiglio comunale. Per il ruolo di capogruppo Pd è pole position Gabriele Alberti. Le commissioni 3 e 4 dovrebbero andare a due consiglieri uscenti del Pd che hanno ottenuto una decisa conferma: rispettivamente Marco Sapia e Maurizio Calussi che tra l'altro è stato vicepresidente della 4 (urbanistica) nel precedente mandato. La commissione 5, cultura e sociale, va alla regina delle preferenze della lista Biffoni Rosanna Sciumbata, già a guida della 1, affari generali, che invece stavolta non ha ancora un'attribuzione sicura. La 2, bilancio, dovrebbe andare a Faltoni nel caso sia confermata l'uscita dalla giunta. La commissione Controllo e garanzia spetta all'opposizione e al momento, viste anche le pesanti divisioni del dopo sconfitta, non ci sono certezze. Tornando alla maggioranza, ha una posizione defilatissima, per assurdo, il consigliere più votato in assoluto, il segretario dei Giovani Democratici Marco Biagioni. Il motivo non è solo per la sua età. In molti infatti, fanno il suo nome per il dopo Bosi alla guida del Partito Democratico. Potrebbe comunque ottenere il ruolo di consigliere delegato alle politiche giovanili, mondo in cui ha dimostrato di sapersi muovere.

