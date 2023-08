08.08.2023 h 14:15 commenti

Torrente Elzana, al via i lavori di diradamento selettivo delle piante

Il Settore Forestale del Consorzio di Bonifica interverrà dal Parco della Fontina fino a Via Arrendevole in modo più deciso, mentre da via Arrendevole fino alla sorgente la logica è di tipo paesaggistico

Diradamento selettivo sul tratto del torrente Elzana fra l'abitato di Carmignano e il parco della Fontina e sfalcio della vegetazione in quello più a valle.

L'intervento, a cura del Settore Forestale del Consorzio di Bonifica, prevede due fasi: dal Parco della Fontina fino a Via Arrendevole si procederà con un diradamento selettivo più deciso che fa seguito ad un intervento forestale di soli 3 anni fa per rimuovere le piante cadute in alveo, sistemare le ceppaie e favorire il ciclo arboreo delle piante. Mentre da via Arrendevole fino alla sorgente, tratto di maggiore qualità naturalistica, il diradamento selettivo seguirà logiche di tipo paesaggistico.

"Dopo il fermo dei tagli sulle alberature stabilito dalla Regione tra marzo e luglio di ogni anno riprendono i lavori forestali a cura del Consorzio di Bonifica - spiega il Presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, Marco Bottino - da ora in poi e per tutta la prossima stagione invernale andremo a compiere verifiche e interventi sui tratti più collinari dei nostri corsi d'acqua per la sicurezza idraulica, la corretta gestione selvicolturale e la bellezza paesaggistica del nostro territorio".

I lavori inizieranno entro la fine di agosto e termineranno in autunno “Continuiamo con questa proficua collaborazione con il Settore Forestale del Consorzio di Bonifica – ha commentato il sindaco, Edoardo Prestanti -, che ci aiuta in maniera professionale a curare il territorio con il giusto mix fra sicurezza idraulica e tutela paesaggistica. E’ un connubio che ci sta portando ottimi risultati su tutto il territorio”.