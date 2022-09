01.09.2022 h 14:48 commenti

Torneo dei Rioni e ritorno della carrozza per la trentasettesima edizione dell'Assedio alla Villa

Dal 16 al 18 settembre a Poggio a Caiano tre giorni di festeggiamenti in stile rinascimentale, ma anche un convegno, spettacoli di intrattenimento, visite guidate alla Villa e il vino che sgorga dal Mascherone

Torna l'assedio alla Villa, tre giorni di festeggiamenti rinascimentali con una conferma, l'arrivo della Carozza della principessa Giovanna D’Austria e di una novità il primo torneo dei rioni. L'appuntamento a Poggio a Caiano dal 16 al 18 settembrecon l'Assedio alla Villa, organizzato dalla ProLoco con il patrocinio del Comune di Poggio.

"Dopo due anni non è stato facile rimettere in moto la macchina organizzativa - spiega il presidente Piero Baroncelli - ma ci siamo riusciti arricchendo anche il programma con il torneo dei rioni e il palio appositamente disegnato e donato dalla pittrice poggese Annamaria Guarnieri. Abbiamo deciso di mantenere il biglietto d'ingresso alla festa con un abbonamento speciale per i poggesi". Il palio

Nei tre giorni di festa il programma è ricco di eventi che ruotano intorno alla Villa Medicea, patrimonio dell'Unesco. Per la prima volta nella storia della manifestazione, i cinque rioni di Poggio a Caiano – Bonistallo, Candeli, Centro Storico, Poggetto e Santa Cristina – si sfideranno mettendosi alla prova con i giochi rinascimentali. Nello spazio di piazza Santissimo Rosario i poggesi si cimenteranno così nella palla al bracciale, antenato del tennis, nel gioco dei tre mattoni, nel lancio del cerchio e nella lotta dei sacchi. Sono previsti anche spettacoli, musica, eventi e rievocazioni animeranno le vie di Poggio a Caiano per tutto il fine settimana della manifestazione: a ravvivare la festa ci saranno giullari, sbandieratori, musici, falconieri, danze, spettacoli di fuoco, parate e tante altre esibizioni. Sarà possibile inoltre gustare i piatti della tradizione agli stand allestiti sotto forma di taverne e osterie dalle associazioni di volontariato del territorio, parte attiva e fondamentale della manifestazione. Presenti anche i banchi degli antichi mestieri e quelli del mercatino dell'artigianato. Tornano inoltre le visite guidate in villa, grande successo delle scorse edizioni, che quest’anno avranno l’accompagnamento musicale della scuola di musica L'Ottava Nota.

"La Villa spiega Giaacomo Mari assessore alla cultura del Comune di Poggio - resta il centro della festa, oltre alle visite guidate è previsto anche un convegno".

Il 17 alle 15,45 alle scuderie infatti è in programma “Donne del Rinascimento e futuro dell’Europa”,

promosso nell’ambito del progetto/rete “Le vie dei Medici - Museo Diffuso En Plein Air” in occasione del quinto centenario della nascita di Eleonora di Toledo e Margarita d’Austria. Tra i relatori, studiosi di livello internazionale, tra cui lo storico dell’arte Bruce Edelstein.

Il via ufficiale la manifestazione, organizzata anche con il contributo e il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Prato e la collaborazione della Direzione regionale musei della Toscana del Mic è previsto per il 16 settembre alle 20.20, con l’arrivo della carrozza accolta da Francesco I insieme al corteo storico. I due sposi apriranno poi la fontana del Mascherone, dalla quale per i tre giorni della festa, come da tradizione, sgorgherà vino.