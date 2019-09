09.09.2019 h 16:22 commenti

Tornei di calcio e di "green volley" per celebrare i 25 anni della Polisportiva Aurora

In programma anche una mostra dedicata al Laboratorio di pittura sperimentale (La.pi.s). Saranno presenti delegazioni da cinque paesi europei e da altre regioni italiane

La Polisportiva Aurora festeggia i 25 anni della fondazione e i venti anni della fondazione del Laboratorio di pittura sperimentale (La.pi.s) con un torneo e unaa mostra.

Il Trofeo Aurora International è giunto all'edizione numero 25 e prevede la partecipazione di 5 delegazioni straniere (Norvegia, Ungheria, Spagna, Slovenia, Germania) e tre delegazioni provenienti da Caltagirone, Grosseto e Parma oltre a quelle locali. Le squadre saranno impegnate in un torneo di calcio a 7 da domani, martedì 10 a venerdì 13 settembre nei campi del Santa Lucia e del Prato Nord e un torneo di Green volley. In programma anche una mostra per i "25 anni di Polisportiva Aurora" (con la raccolta delle magliette della Polisportiva nella sala ovale della Provincia), alcuni pranzi e cene al Fuori di Pizza.

Il XXV Trofeo Aurora ha anche in programma un incontro, giovedì 12 settembre alle 12,30, fra i capi delegazione e il Dipartimento di Salute Mentale di Prato, per uno scambio di esperienze sul tema dei vari paesi.

L'altra iniziativa in programma è la mostra del La.pi.s. in una via cittadina, in collaborazione con il Consorzio Santa Trinita e i commercianti di via Santa Trinità dal titolo "il lapis impazza in Piazza" dal 9 al 13 settembre. Ogni commerciante disponibile ospiterà una opera del La.pi.s nel proprio negozio nel periodo previsto. Giovedì 12 settembre ci sarà una performance-happening nello slargo di Santa Trinita dalle 15 alle 19 circa, dove tutti i passanti potranno dipingere secondo lo stile del La.pi.s. Ci sarà anche la "Street band" della scuola media Mazzoni che eseguirà una performance musicale.

Tutti gli eventi sono in collaborazione e patrocinio con il Comune di Prato.