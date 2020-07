30.06.2020 h 16:11 commenti

Tornano le passeggiate della Prato nascosta. Quattro appuntamenti per scoprire il centro storico

Quattro itinerari, all’interno delle mura cittadine, due serali e due mattutine, per raccontare la storia della città. Nella seconda metà del mese in programma Prato Esoterica, alla scoperta dei simboli presenti sui monumenti storici

L’associazione culturale Viaggi & Scoperte – CTG Prato, dopo il lungo periodo di lockdown, che ha impedito le “passeggiate” nel centro di Prato a raccontarne la storia, le curiosità ed i misteri, riparte con la classica “Prato Nascosta”. Quattro itinerari, all’interno delle mura cittadine, due serali e due mattutine, per raccontare la storia della nostra città. Gli appuntamenti in programma per questi primi giorni di luglio sono: domani mercoledì 1 ore 21, domenica 5 ore 10, giovedì 9 ore 21 e domenica 12 ore 10. L’evento è aperto a persone di ogni età e si svolgerà nel rispetto totale delle norme vigenti relative al covid-19. Per la seconda metà del mese sono in programma gli eventi dell’Associazione: Prato Esoterica, alla ricerca dei i simboli presenti sui monumenti storici, e di Prato Curiosa, dove si parla di aneddoti e curiosità nascoste e sconosciute, Prato Misteriosa, dove verranno raccontati, personaggi strani, miti, leggende e fantasmi. Da non perdere la nuova Prato Mariana che tratterà dei quattro miracoli della Madonna che hanno prodotto l’erezione delle altrettante chiese intitolate alla Vergine Maria. Per i più piccoli verranno predisposti itinerari adeguati, già sperimentati con Save The Cildren l’anno scorso.

