18.03.2022 h 19:21 commenti

Tornano le giornate di Primavera del Fai, protagoniste le ville

Sabato 26 e domenica 27 marzo apriranno al pubblico la Villa medicea di Poggio a Caiano e la Villa Aldobrandini-Banchieri-Rospigliosi. Prenotazioni aperte sul sito del Fai

Appuntamento sabato 26 e domenica 27 marzo con la 30esima edizione delle Giornate FaI di Primavera. Nella provincia di Prato saranno visitabili la Villa medicea di Poggio a Caiano ( sabato dalle 9.30 alle 16 ) e a Prato la Villa Aldobrandini-Banchieri-Rospigliosi (sabato e domenica dalle 10 alle 17 ).

La Villa medicea di Poggio a Caiano al porticato accoglierà i visitatori guidati dagli Apprendisti Ciceroni del liceo classico Convitto Cicognini per poi accedere agli appartamenti al piano terra (Teatro, le Sale del biliardo, stanze di Bianca Cappello. Un percorso che si snoderà anche nel parco dove eccezionalmente aperta la Limonaia, opera del Poccianti, che accoglie le innumerevoli antiche piante di limoni. La visita proseguirà attraverso il parco secolare fino alle statue come quella in terracotta raffigurante la cattura della ninfa Ambra da parte di Ombrone descritta da Lorenzo de' Medici nel suo poemetto “Ambra”. Alle 16.45 nella Cappella della Misericordia concerto Ensemble di flauti della Scuola di musica “L’Ottava Nota” di Poggio a Caiano .

“Due aperture, due ville, una pubblica e una privata, entrambi tesori dell’area pratese ha spiegato Paolo Gori Capo Delegazione FAI Prato- La villa medicea di Poggio a Caiano che racchiude la storia pubblica delle famiglie nobili, ma anche la storia privata di chi vi ha abitato. La Villa Rospigliosi, un luogo nel quale il contemporaneo dialoga con la tradizione. Con la proposta di queste due visite interpretiamo lo spirito delle Giornate FAI di Primavera che anima tutto il nostro impegno. Vogliamo far conoscere e ammirare il patrimonio culturale, storico e paesaggistico del territorio, per imparare anche a proteggerlo”

La Villa Aldobrandini-Banchieri-Rospigliosi alle pendici di Poggio Secco dal punto di vista storico e architettonico da Riccardo Farinelli, Carla Carbone, Claudio Seghi Rospigliosi e da gli Apprendisti Ciceroni del Liceo scientifico Livi. Una visita in esclusiva per le Giornate FAI di Primavera che consentirà di accedere agli interni della villa solitamente chiusi al pubblico.

Interpretando un forte legame tra la storia e la contemporaneità, alle 11.30 e alle 15.30 incontro, nella “ragnaia” utilizzata per catturare gli uccelli destinati al richiamo della caccia, con l’artista Gloria Campriani impegnata in una performance sul prato antistante la villa e visita ad alcune sue opere collocate all’interno dell’ex frantoio. Nell’ambiente adiacente, l’ex vinsantaia, video e opera di Giovanni Termini, artista presente anche nel giardino all’italiana con un’opera. La visita proseguirà nel giardino all’italiana e nel bosco romantico. Incontro con l’artista Cristina Gozzini, che presenterà il suo progetto di ricerca stagionale "Finalmente niente".

Come sempre a fare da ciceroni i ragazzi del Livi e quelli del Convitto Cicognini.

“La conservazione e la tutela del nostro patrimonio culturale acquistano ancora più significato. Ha commentato Rosita Galanti Balestri presidente regionale Fai - Aprire le porte alla Bellezza come facciamo con le Giornate Fai di Primavera ha alto valore educativo e formativo nel rispetto della memoria e della cultura tradizionale, ma anche dei nuovi scenari, tecnologici e scientifici. Abbiamo un grande patrimonio d’arte e cultura. Insieme lo conosciamo e salviamo”

Le prenotazioni, consigliate, sono aperte sul sito del Fai

Edizioni locali collegate: Prato Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus