07.05.2021 h 16:09 commenti

Tornano in funzione i macchinari del BuzziLab destinati alla didattica

Il percorso che prevede il ritorno degli studenti nel laboratorio è stato illustrato nel corso di un incontro a cui ha preso parte l'onorevole di Forza Italia Erica Mazzetti. Il preside ha spiegato che il primo gruppo di docenti è stato formato e presto saranno pronti tutti i professori

Il Buzzilab torna a funzionare, i macchinari sono stati riattivati e il primo gruppo di docenti è stato formato, nei prossi giorni inizieranno a loro volta a formare altri colleghi in modo da coinvolgere tutto il corpo insegnanti. "I macchinari - ha spiegato Alessandro Marinelli dirigente scolastico dell'istituto - sono un patrimonio della scuola e ora sono a disposizione di tutti gli insegnanti e anche dei ragazzi del corso di moda e di chimica. Una doppia formazione che qualifica docenti e studenti". Non solo: è stato firmato un accordo quadro con alcune istituzioni pubbliche e uno più specifico con altri istituti industriali che avranno l'accesso al BuzziLab, marchio registrato, anche tramite il collegamento da remoto. Si tornerà anche a fare attività di contoterzi, ma in funzione della didattica.

Novità che sono emerse, ieri mattina 7 maggio, in occasione della visita chiesta dalla parlamentare di Forza Italia Erica Mazzetti dove hanno partecipato anche il consigliere comunale della Lega Marco Curcio e Ernesto Pellecchia direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.

"Il sopralluogo è stato estremamente costruttivo - ha commentato Erica Mazzetti - la vicenda del BuzziLab finora è stata trattata dalla politica con troppa superficialità. Non entro nel dettaglio, perchè da alcuni mesi le attività svolte dal BuzziLab sono sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti, ma soprattutto materia di indagine della Procura, alla quale va tutto il mio rispetto. Dopo la chiusura per fortuna altri laboratori stanno svolgendo un lavoro egregio in collaborazione con le imprese di Prato e non solo".

Il laboratorio sarà a disposizione dei corsi di chimica e di moda, i tecnici hanno fatto la revisione alle macchine e anche riattivato il microscopio elettronico, per ora l'accesso è limitato a gruppi ristretti nel rispetto delle normative anti covid. “Finalmente - commenta Marco Curcio - le strumentazioni che erano già della scuola sono tornate a disposizione del Buzzi, dei suoi studenti e dei docenti, dopo essere stati sottratti alla didattica dalle attività d'impresa del BuzziLab. L'area dei laboratori legati al BuzziLab non è più off-limits".

Mazzetti si è anche impegnata a cercare di ottenere nuove risorse legate al Recovery Fund per l'edificio scolastico nell'ottica dell' efficienza energetica.