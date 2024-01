25.01.2024 h 17:35 commenti

Tornano i cantieri sulla Direttissima Prato Bologna: disagi e niente treni per tre fine settimana

A partire da domani, prevista la chiusura completa fra Prato e Pianoro dalle 9.30 alle 16 di domenica. Stesso schema si ripeterà anche nei due week end successivi cioè quello del 3 e 4, 10 e 11 febbraio

Tornano i cantieri nel tratto pratese della direttissima che per tre fine settimana, a partire da domani 27e 28 gennaio, che prevedono la chiusura completa fra Prato e Pianoro dalle 9.30 di sabato alle 16 di domenica. Stesso schema si ripeterà anche nei due fine settimana successivi cioè quello del 3 e 4, 10 e 11 febbraio e in altri tredici week-end individuati fra quelli non interessati da festività e ponti (esclusi i mesi estivi; ultimo week-end interessato 16/17 novembre).

L’intervento, a cura di Rete Ferroviaria Italiana capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, è necessario a garantire il collegamento dei porti dell’area logistica costiera toscana e del sistema logistico e portuale emiliano-romagnolo con il centro e il nord dell’Europa. I lavori di potenziamento infrastrutturale contribuiranno a incrementare anche gli standard di regolarità della circolazione. Conclusa la seconda fase dei lavori nel 2022, le attività riprendono quest’anno come da programma. L’ultimazione dei lavori è prevista per la fine del 2025. L’investimento complessivo per questo importante intervento è di oltre 530 milioni di euro. Fino a 300 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici impegnati nei cantieri con l’ausilio di 20 mezzi d’opera.

L’operatività dei cantieri per il 2024 è stata programmata in accordo con le imprese ferroviarie e le Regioni di riferimento, in modo da ridurre il più possibile l’impatto sulla mobilità pendolare.

Cantieri, ma in un'altra tratta, anche nei giorni feriali: da lunedì 29 gennaio a venerdì 7 giugno e da lunedì 9 settembre a venerdì 15 novembre la linea resterà chiusa fra Pianoro e San Bendetto Val di Sambro dalle 9.30 alle 13.30.

Sono già calendarizzati anche i cantieri estivi Da domenica 9 giugno a venerdì 9 agosto la chiusura interesserà la tratta Pianoro – Vernio, ma nella sola tratta S. Benedetto Val di Sambro - Vernio, il passaggio dei treni verrà garantito nelle fasce orarie 5-8.30 e 15.30-22.Da sabato 10 agosto a domenica 8 settembre la chiusura interesserà la tratta Pianoro – Vernio per tutta la giornata.

Nel corso del 2024 continueranno poi gli interventi di miglioramento dell’accessibilità nelle stazioni iniziati lo scorso anno, ovvero l’innalzamento dei marciapiedi e installazione degli ascensori nelle stazioni di Vernio e Vaiano. A Vaiano previsti anche la realizzazione di un nuovo marciapiede a servizio del binario 4 e il prolungamento del sottopassaggio.