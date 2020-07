01.07.2020 h 12:10 commenti

Tornano gli studenti alla Lazzerini con mascherine e distanziamento sociale

Nessuna folla per prendere i posti ai tavoli di studio. Niente aria condizionata e così chi ha potuto ha utilizzato i tavoli del bar, che riaprirà la prossima settimana, per studiare all'aria aperta e senza mascherina

Niente ressa ai tavoli di studio della Lazzerini che, oggi 1 luglio, ha riaperto le sale di lettura del piano terra, dal 29 si potrà accedere anche a quelle del primo piano, aumentando così i posti a disposizione.Distanziamento sociale, uso della mascherina e rispetto di tutte le norme anticontagio ormai diventate familiari, per gli studenti che hanno deciso di ritornare a studiare in biblioteca. “Dentro non si respira – spiegano due studentesse - e stare per tante ore con la mascherina è improponibile. Inoltre non funziona l’aria condizionata e così abbiamo deciso di utilizzare i tavoli del bar per restare all’aria aperta.”La caffetteria riaprirà la prossima settimana, quindi per ora è in funzione solo il distributore automatico di bevande.Dopo tanti mesi di chiusura, per qualcuno tornare in biblioteca è come un rientro a casa: “Ho sempre preparato gli esami in questo posto – spiego uno studente al secondo anno di università – qui mi concentro, faccio però una richiesta all’amministrazione che tenga aperta la Lazzerini anche il giovedì sera e il sabato mattina nel mese di luglio dove si concentrano gli ultimi appelli della sessione”.Gli studenti in mattinata non erano moltissimi a differenza degli utenti del servizio prestito che hanno fatto anche una lunga coda prima di scegliere i libri da portare sotto l’ombrellonePer ora - ha spiegato l’assessore alla cultura Simone Mangani – non abbiamo messo regole rigide sul tempo che si può trascorrere in biblioteca, facciamo appello al buon senso di ciascuno. Sono previsti anche più passaggi di sanificazione durante la giornata in tutti i locali aperti al pubblico”.