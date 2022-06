17.06.2022 h 13:52 commenti

Tornano gli ombrelloni lungo il Bisenzio, aperto lo spazio Lato B

Il Progetto Riversibility entra nel vivo, dopo l'inaugurazione dei container rossi Street Good al ponte Petrino, con la riapertura della spiaggia urbana e il programma di spettacoli all'Anfiteatro di Santa Lucia

ll Progetto Riversibility entra nel vivo, dopo l'inaugurazione dei container rossi Street Good al ponte Petrino, con la riapertura della spiaggia urbana di Prato Lato B / Beach Club Prato e il programma di spettacoli all'Anfiteatro di Santa Lucia.

La spiaggia Lato B si trova in viale Galilei all’altezza della rotonda con via Ada Negri e propone un solarium sulla sabbia, aperto tutti i giorni dalle 10 del mattino alle due della notte, una fresca offerta gastronomica per pranzo, cena e per l’aperitivo, un cocktail bar, una proposta di vini della Cantina Ruffino e un programma di iniziative e intrattenimento musicale. La spiaggia urbana sulle rive del Bisenzio è un’oasi nella città, uno spazio che viene restituito alle persone con un’offerta variegata, dove il rapporto con il fiume, il parco e il tempo libero diventano attrattive naturali. Sullo sfondo della Calvana, lo spazio ha l’ambizione di diventare uno dei luoghi più amati per trascorrere l’estate in città. La musica di sottofondo, l’ambiente accogliente ed i sapori rinfrescanti dei drink in un luogo tutto da vivere, anche a piedi nudi.

L’ingresso al locale è sempre libero: è consigliata la prenotazione al n. 328 8086487 per i tavoli, mentre da quest'anno, venendo meno i limiti imposti dalle disposizioni anticontagio, è disponibile il servizio al banco che garantisce maggiore flessibilità e libertà nell'uso dello spazio. Il ricco calendario di eventi inizia Domenica 19 Giugno alle 21, quando il performer Drago Bianco metterà in scena la sua Opera Florea: intratterrà gli spettatori con un suo caro compagno di giochi, il fuoco, e creerà un’atmosfera onirica dove le fiamme illumineranno i suoi movimenti.

Il mercoledì è dedicato al jazz: aprirà la stagione il 22 giugno Marco De Cotiis e la sua Jazz Band. Domenica 26 giugno ci saranno i Daddy’s dory, un gruppo che nasce nel 2021 grazie a 4 vecchi compagni di liceo. Il loro repertorio spazia dai più iconici brani rock degli anni ‘70 fino ai primi anni 2000 passando dal pop new age fino a rivisitare brani dell’ ultimo decennio con degli arrangiamenti acustici che richiamano un sound soul da cabaret e country pop.

Un ulteriore appuntamento fisso sarà con i dj Stefano Nannicini e Luca Di Venere, ormai ben conosciuti dal pubblico del Beach club. Ogni giovedì dal 23 giugno ci faranno ballare con i loro djset Fresco paradise a ritmo dance, funky e reworked-disco.

All'Anfiteatro di Santa Lucia, nella zona nord della città, con accesso principale da Via De Amicis,la musica e lo spettacolo saranno i veri protagonisti, con un intenso programma di iniziative che inizia con la rassegna “Chiesino comedy club – summer edition” che ospita alcuni tra i più celebri stand up comedian italiani. Il 18 giugno ci sarà Michela Giraud con lo spettacolo “La verità, nient'altro che la verità . Lo giuro! … Reloaded!” La fama ha le sue controindicazioni e questo Michela Giraud lo spiega bene in un monologo dal ritmo serratissimo, che farà ridere, ma anche riflettere, come da sua vocazione. Passando dal consolidamento che le madri sono e resteranno sempre “generatori di ansia”, approdando a una denuncia contro la “setta delle curvy” e a uno studio antropologico sulle “fregne con l’ukulele” e sulla “categoria protetta dei maschi bianchi etero”, lo show - che è ormai un cult - si fa megafono di manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni senza mai tralasciare, in ogni caso, quanto siano importanti forza di volontà e indulgenza verso se stessi.

Il 24 giugno appuntamento con Francesco De Carlo e il suo Pensieri stupendi. Un monologo scritto negli anni di isolamento, solo in parte dovuti alla pandemia, durante i quali il comico italiano più internazionale è riuscito a riflettere sulla condizione dell’essere umano, stritolato da grandi temi filosofici e messaggi vocali troppo lunghi, coppie tradizionali e trombamici sensibili, coscienza critica e politicamente corretto. E ancora plank, squat e altre parole pericolose. Un testo sulla solitudine, scritto in solitudine. “Che ogni tanto fa pure ridere”..

L'8 luglio è la volta di Tintoria Live di Stefano Rapone e Daniele Tinti. Lo spettacolo prende il nome dal podcast creato da Daniele Tinti nel 2018, che superato da poco le 100 puntate. Il podcast è co-condotto da un anno a questa parte anche da Stefano Rapone. Questo spettacolo di Stand Up Comedy arriva a Prato dopo diverse date di sold out in tutta Italia, con la differenza che i due comici saranno accompagnati da un ospite speciale.

Dal 5 al 10 luglio la rassegna Anfiteatro Music Fest & Street Food in collaborazione con Beer on the road vedrà alternarsi sul palco artisti di caratura nazionale:

5 Luglio: Ketama126 Rapper e trapper proveniente dal collettivo romano Crew126. Il numero ricorrente nel nome degli artisti deve la sua origine ai 126 gradini del “tamburino”, dove sono nati numerosi talenti del panorama nazionale italiano, come appunto Ketama126. “Siete pronti a saltare in aria?”, è così che l’artista annuncia ai fan sui canali social le prime tappe del “Armageddon Summer Tour 2022, nome del primo singolo dell’album uscito il 20 Maggio su tutte le piattaforme streaming. 6 Luglio: Dargen D’Amico Arriva dal vivo dopo la fortunata esperienza sanremese il cantautore Dargen D'Amico, uno dei nomi che ha destato più curiosità in assoluto durante l'ultima rassegna targata Amadeus. Classe 1980, cresciuto a Milano, di lui si sa che sfugge agli sguardi (grazie agli onnipresenti occhiali da sole, la sua finestra sul mondo) e che preferisce lasciare parlare la sua musica. Dopo il successo sanremese e l'uscita del suo ultimo album “Nei sogni nessuno è monogamo”, è oggi tra i giudici dell'edizione 2022 di X Factor. 7 Luglio: Bandabardò & Cisco Bandabardò e Cisco insieme in un album di inediti che celebrano la musica come frutto di incontri e partecipazione, l’approdo naturale a una collaborazione nata da anni di amicizia e condivisione. È partito a Maggio il tour in giro per l’Italia che toccherà anche la nostra città. “Non fa paura”, questo è il nome del nuovo album uscito il 20 Maggio, che segna l’unione delle strade di Bandabardò e Cisco sui principali palchi italiani, con un tour che li vedrà esibirsi insieme per tutta l’estate. 9 Luglio: I matti delle Giuncaie Gruppo composto da 4 “matti” appunto, che hanno unito la musica rock a quella folk con il solo obiettivo di divertirsi suonando. Dal 2008, anno in cui hanno fondato il gruppo a Follonica, i Matti si sono esibiti in ogni luogo e struttura, arrivando a contare oltre 250 concerti, tra centri sociali, live club, pinete, colline, barche e paesini sperduti, perché alla fine “basta di sonà”. il 10 Luglio: Rino Gaetano Band Dopo l’uscita della raccolta “Istantanee e Tabù Tour” dello scorso anno, la cover band ufficiale di Rino Gaetano torna in tournée. Sarà uno spettacolo all’insegna della musica e dell’emozione, con l’obiettivo di omaggiare il grande artista che continua ad appassionare il pubblico di tutte le età. Nell'ambito della Prato Estate del Comune di Prato si svolgeranno alcuni appuntamenti. Si inizia con Sguardi sonori di Patrizia Calussi con la partecipazione del coro Gospel “Fire Choir" (26 giugno), i saggi del dipartimento pop e rock della scuola di Musica Verdi (28 e 29 giugno). Il concerto dell'Orchestra speciale feat New Naif (15 luglio) a cura di Associazione Oblò sale prove dove la musica si fa veicolo espressivo e abbatte il pregiudizio, creando un varco attraverso il quale i componenti dell’orchestra aprono una finestra sul mondo. Il 16 luglio andrà in scena lo spettacolo Matrimonio per caso in cui la comicità di Alessandro Paci, nell'inedita veste di attore di prosa, spalleggiato da Diletta Oculisti, felice scoperta a livello comico, crea il mix perfetto per uno spettacolo dall'energia inestinguibile. L'ingresso all'Anfiteatro è sempre libero, ad eccezione degli eventi i cui biglietti si possono acquistare su Ticketone.it oppure alla cassa la sera di ogni spettacolo.