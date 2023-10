16.10.2023 h 12:14 commenti

Tornano ad occupare la casa dalla quale sono stati già allontanati

Succede in via Tieri a Tobbiana, protagonista una donna con il figlio e la nuora. Ad agosto durante lo sgombero rimase ferito un agente della polizia municipale. Ovattoni in pressing sul Comune. Faggi: "Li allontaneremo di nuovo"

Il 10 agosto scorso rimase contuso anche un agente della polizia municipale nello sgombero di un appartamento in via Tieri a Tobbiana destinato all'emergenza alloggiativa e occupato abusivamente da una donna di origine croata, residente a Firenze. Ma adesso lo stesso appartamento è stato di nuovo occupato dalla stessa donna, che ospita saltuariamente anche il figlio e la nuora.

A denunciare la situazione è stata, nel corso dell'ultimo consiglio comunale, la consigliera di Fratelli d'Italia Patrizia Ovattoni: "Ho chiesto al Comune - dice - di allontanare prima possibile gli occupanti abusivi e di far sì che certi episodi non si ripetano e sono pronta a rivolgermi al prefetto se questo non verrà fatto in tempi brevi".

Da parte sua l'amministrazione si è già mossa da giorni con i Servizi Sociali del Comune di Firenze, visto che la donna risulta residente nel capoluogo dove è seguita dall'assessorato al Sociale. La richiesta ai colleghi fiorentini era di farsi carico del problema, ma ancora non sarebbe stato fatto niente e quindi è probabile che il Comune disponga un nuovo sgombero forzato.

"Il problema della casa è enorme anche nella nostra città - dice il vicesindaco e assessore al Sociale Simone Faggi -, proprio per questo è massima l'attenzione su questi fenomeni di occupazione abusiva che al momento, fortunatamente, sono sporadici".

L'appartamento di via Tieri è destinato all'emergenza alloggiativa ma per ora non è utilizzabile in quanto necessita di interventi di ristrutturazione compresi nel bando Pnrr ma ancora non iniziati. "Nello stesso complesso - dice Faggi - abbiamo già recuperato tre alloggi e aspettiamo di far partire i lavori per gli altri quattro, compreso quello occupato".